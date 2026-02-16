В Брянской области поставили памятник офицеру ГРУ с австрийской винтовкой. Такие используют российские снайперы

Памятник Сергею Горину. Фото: Telegram-канал «Канал специального назначения»
В сентябре 2025 года в городе Севск Брянской области был открыт памятник майору ГРУ Сергею Горину, который погиб в марте 2022 года в ходе российского вторжения в Украину. В декабре заметка об этом вышла в газете «Севская правда», а 14 февраля фото памятника опубликовал провоенный Telegram-канал «Канал специального назначения».
Монумент, посвященный российскому разведчику, изображает его с австрийской снайперской винтовкой Steyr Mannlicher SSG 08. Это видно по конструктивным особенностям винтовки: форма шасси с пазами по бокам и снизу, складной приклад с регулируемой щекой и затыльником, расположенная под углом пистолетная рукоятка и так далее. Возможно, речь идет не об ошибке дизайнера (например, как в случае, когда в Хакасии на плакате ко Дню Победы изобразили американские истребители). Вполне вероятно, что майора Горина изобразили с тем оружием, которое он использовал при жизни во время боевых действий.
Сергей Горин родился в 1990 году, после выпуска из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища служил в силах специальных операций ГРУ, участвовал в аннексии Крыма и войне в Сирии. Убит в марте 2022 года в Украине.
Steyr Mannlicher SSG 08
Министерство обороны России начало официальные закупки австрийских снайперских винтовок в 2011 году для замены устаревших СВД (снайперская винтовка Драгунова), разработанных еще в 1960-е годы. В сентябре 2013 года «Ростех» и Steyr Mannlicher подписали соглашение о производстве стрелкового оружия в Ижевске. Реализации совместного предприятия помешала аннексия Крыма, но экспортные поставки продолжались.
В 2010 году Steyr Mannlicher Holding GmbH учредило ООО «Штайр Маннлихер», 75% в капитале которого принадлежали австрийскому холдингу, а 25% — предпринимателю Дмитрию Старцеву. Совместное предприятие было ликвидировано в 2014 году. При этом вторая фирма Старцева, ООО «Оружейный Салон „Арсенал“», продолжила получать австрийское оружие. Поставки продолжались и после начала полномасштабного вторжения: с февраля 2022-го по февраль 2024 года «Арсенал» получил документы на импорт 63 винтовок Steyr. Помимо «Арсенала» оружие Steyr импортировали ООО «Хантер-Ру» и ООО «Тест-Оружие», связанное со структурами оружейного барона Михаила Хубутии.
Ранее The Insider по открытым данным подтверждал, что австрийские винтовки используют снайперские подразделения как минимум в пяти бригадах МО РФ: 3-я и 14-я гвардейские бригады спецназа ГРУ, 31-я десантно-штурмовая бригада, штурмовавшая Гостомель в феврале 2022 года, 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада и 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Кроме того, «манны» используют наемники ЧВК Вагнера в Украине, Ливии и Сирии, спецподразделение «Спарта» из «ДНР», а также снайперы ФСО, отвечающие за безопасность Путина.
Стрелок сил спецназа с винтовкой Steyr на соревнованиях по стрельбе «Кубок Победы» в Московской области. Июнь 2025
В апреле 2025 года северокорейские военные использовали на учениях новые снайперские винтовки, из которых стрелял в том числе глава КНДР Ким Чен Ын. И военные эксперты, и пользователи Reddit отметили полное сходство якобы северокорейского оружия с Steyr Mannlicher SSG 08. Новые винтовки появились в Северной Корее через две недели после визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян.
