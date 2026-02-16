В Брянской области поставили памятник офицеру ГРУ с австрийской винтовкой. Такие используют российские снайперы

В сентябре 2025 года в городе Севск Брянской области был открыт памятник майору ГРУ Сергею Горину, который погиб в марте 2022 года в ходе российского вторжения в Украину. В декабре заметка об этом вышла в газете «Севская правда», а 14 февраля фото памятника опубликовал провоенный Telegram-канал «Канал специального назначения».

Монумент, посвященный российскому разведчику, изображает его с австрийской снайперской винтовкой Steyr Mannlicher SSG 08. Это видно по конструктивным особенностям винтовки: форма шасси с пазами по бокам и снизу, складной приклад с регулируемой щекой и затыльником, расположенная под углом пистолетная рукоятка и так далее. Возможно, речь идет не об ошибке дизайнера (например, как в случае, когда в Хакасии на плакате ко Дню Победы изобразили американские истребители). Вполне вероятно, что майора Горина изобразили с тем оружием, которое он использовал при жизни во время боевых действий.