Зомби-апокалипсис Дмитрия Медведева: экс-президент обвинил США в работе над биооружием и предсказал антиутопию в реальности

Что за «400 лабораторий по классу BSL» имеет в виду Медведев, понять трудно. BSL (Biosafety Level) — это международная классификация уровней биологической безопасности в лабораториях. Существует 4 уровня защиты лабораторий от базового BSL-1 для работы с неболезнетворными микроорганизмами (меры предосторожности на этом уровне ограничиваются обычными халатами и перчатками) до BSL-4 для работы с самыми опасными вирусами, такими как возбудители геморрагической лихорадки Эбола или Марбург. Такие лаборатории располагаются в изолированных зданиях с автономными системами жизнеобеспечения, а работают там в скафандрах. Если говорить о лабораториях BSL-1, их в мире значительно больше 400, а лабораторий BSL-4 всего несколько десятков.

Прочее в этом разделе основано на российских и отчасти китайских пропагандистских источниках, продвигающих конспирологические теории о некоей американской секретной программе биологического оружия. «400 лабораторий» — по-видимому, дальнейшее творческое развитие тезиса о 336 лабораториях из сообщения китайского агентства «Синьхуа» 2020 года, озаглавленного «Риски, связанные с финансируемыми США биолабораториями по всему миру, вызывают тревогу во всем мире», где источником опасности названа американская «Программа снижения биологической угрозы». Китайское агентство, в свою очередь, ссылалось на заявление Сергея Лаврова, но тот конкретное количество лабораторий не называл и говорил лишь о «сотнях». В действительности программа чисто гражданская, ее цель — помощь партнерам в укреплении биозащиты и мониторинге естественных вспышек инфекционных заболеваний. Российскому фейку о «военных лабораториях США» в Грузии и Украине уже много лет, и The Insider не раз рассматривал его в рубрике «Антифейк».

Управление распространением эпидемий — очевидная фантастика. Для этого потребовалась бы способность избирательно поражать определенные популяции, надежная защита своих граждан и союзников от заражения, полнейшая скрытность таких разработок от разведки, СМИ и независимых исследователей. Современная эпидемиология не может даже предсказывать вспышки заболеваний и мутации вирусов. Уровень миграции людей в современном мире такой, что даже если бы можно было искусственно спровоцировать эпидемию в одном регионе, нереально было бы защитить о нее свою собственную страну. Кстати, в упоминаемом Медведевым сериале The Last of Us происходит именно глобальная пандемия, катастрофическая для всех стран мира. Российские источники в свое время продвигали совершенно ненаучную конспирологическую версию об искусственном создании вирусов, опасных лишь для определенных этнических групп, в частности, славян; этот фейк также рассматривал The Insider.

Наконец, прионы — действительно крайне опасный для человека тип инфекционных агентов, состоящих исключительно из белка без ДНК или РНК. В организме млекопитающих, в том числе и человека, есть нормальный белок PrPᶜ (cellular prion protein), присутствующий на поверхности клеток, в том числе в мозге. Существует его аномальная форма PrPˢᶜ (scrapie prion protein), способная заставлять нормальный PrPᶜ превращаться в такую же аномальную форму — подобно цепной реакции. Это приводит к разрушению нейронов и неизлечимой губчатой энцефалопатии. Прионами вызывается стопроцентно летальная болезнь Кройцфельдта — Якоба, один из вариантов которой известен как «коровье бешенство», и некоторые другие редкие болезни.

Но в качестве биологического оружия прионы вряд ли перспективны. У прионных болезней очень длительный инкубационный период, измеряемый годами, если не десятилетиями (в случае болезни Кройцфельдта — Якоба от 15 месяцев до 12 и более лет). Легко такие болезни не распространяются, случаи передачи воздушно-капельным или половым путем, а также через обычный контакт, не зафиксированы. Так что этот раздел статьи Медведева — всего лишь смесь апокалиптической фантастики с пропагандистской конспирологией.