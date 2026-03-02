В конце января 2026 года несколько аффилированных с «Аль-Каидой» арабоязычных онлайн-медиа опубликовали текст под названием «Будущее ислама в свете современных глобальных трансформаций». В тексте, написанном, как утверждается, аналитическим отделом той ветви группировки, которая действует на Аравийском полуострове (в первую очередь в Йемене), говорится, что планета уверенно движется к Третьей мировой войне.

В «Аль-Каиде» даже перечислили признаки приближения глобальной катастрофы:

отказ США от «мягкой силы» и переход к более агрессивной внешней политике;

противостояние западных стран с Востоком (Китаем, Россией, Ираном и Турцией), ослабляющее оба лагеря;

распад альянса США и Европы стараниями американского президента Дональда Трампа;

экономические и духовные кризисы, способные привести к росту напряженности и даже вооруженным конфликтам.

В документе много допущений и откровенных манипуляций. Так, похищение американцами уже бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в тексте почему-то объясняется кризисом веры на Западе. А про желание Трампа (которого, кстати, называют «дурноватым пиратом») любой ценой остаться во главе США даже после истечения его полномочий говорится как о чем-то само собой разумеющемся. Однако есть в этом докладе и тревожные для мира моменты.

Разобщена, но очень активна

Во-первых, сам факт появления этого документа свидетельствует о том, что «Аль-Каида» все еще существует, у нее есть аналитические отделы и подконтрольные медиа. И, что наиболее важно, амбиции организации постоянно растут: начало глобального джихада, замена ближневосточных режимов группами, лояльными к ней или даже контролируемыми ею, а также минимизация культурного, политического и военного влияния Запада на страны с преимущественно мусульманским населением.

Во-вторых, из текста следует, что в «Аль-Каиде» не собираются сидеть сложа руки в ожидании, пока западный мир рухнет сам собой. Джихадисты активно готовятся к крупным кризисам и конфликтам, чтобы вовремя воспользоваться моментом, когда старое мироустройство окончательно дискредитирует себя. Важные направления этой работы — проповедь джихада как можно большему числу людей, которые будут готовы воевать и умереть за идею.

Утешать себя тем, что все эти планы — ничего не значащие страшилки давно растерявших былую силу и авторитет бородатых отшельников, не выйдет. Уже через несколько дней после публикации этого документа ООН выпустила очередной (уже тридцать седьмой) доклад о деятельности ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними группировок. Из него следует, что списывать «Аль-Каиду» со счетов не стоит.