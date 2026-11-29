Число умерших в результате вспышки Эболы в Демократической Республике Конго достигло 6025 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства страны, обнародованные 28 ноября. Всего в восьми провинциях ДР Конго зарегистрировано 12 254 подтвержденных случая заболевания.

Темпы распространения инфекции и роста числа умерших вдвое превышают показатели крупнейшей в истории вспышки Эболы. Среди основных препятствий для борьбы с эпидемией эксперты называют хроническую нехватку финансирования, недоверие населения к медицинским учреждениям и вооруженные конфликты. Так, в ноябре несколько медработников оказались на три дня заблокированы в больнице из-за боевых действий в северо-восточной провинции Итури.

Летальность при нынешней вспышке составляет около 49%. Многие заболевшие обращаются за медицинской помощью слишком поздно или не обращаются вовсе. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), более 60% смертей происходят за пределами лечебных учреждений. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку заболевшие не были должным образом изолированы и могли заразить других людей.

При этом, как показал проведенный Reuters анализ спутниковых снимков, официальные данные о числе умерших в двух наиболее пострадавших районах страны могут быть существенно занижены.

О нынешней, 17-й по счету и самой масштабной в истории ДР Конго вспышке Эболы было объявлено 15 мая. Она вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет одобренных вакцин и специфических препаратов. Более масштабной была только эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились более 28,6 тысячи человек, из которых более 11 тысяч умерли.