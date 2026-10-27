В ДР Конго число заболевших Эболой достигло 10 тысяч. Эпидемия распространяется в три раза быстрее, чем предыдущая самая масштабная вспышка

В Демократической республике Конго (ДРК) зафиксировали более 10 тысяч заболеваний вирусом Эбола. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Почти половина из заразившихся скончались. Как отмечает The Associated Press (AP), нынешняя эпидемия распространяется в три раза быстрее, чем вспышка 2014–2016 годов, признанная до этого крупнейшей в истории.

Как пишет Reuters, Министерство здравоохранения ДРК отчиталось о 10 060 случаях заболевания Эболой в стране, из которых 4887 закончились летальным исходом. Агентство подчеркивает, что на данный момент нынешняя эпидемия считается второй крупнейшей вспышкой Эболы в истории. Во время предыдущей вирусом заразились 28,6 тысячи человек, из которых умерли более 11 тысяч, преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Однако по скорости распространения нынешняя эпидемия уже обошла прошлую вспышку. Как подчеркивает AP, с момента объявления вспышки в мае 2026 года Эбола распространяется в три раза быстрее, чем за аналогичный период крупнейшей до сих пор эпидемии в истории. В три раза быстрее растет и число смертей из-за этого вируса.

Всего случаи заболевания Эболой были зафиксированы в пяти странах: ДРК, Кении, Нигерии, Уганде и Франции. В последних двух в настоящий момент активных случаев заражения нет.

AP со ссылкой на участников противоэпидемиологических команд сообщает, что противодействие вирусу осложняют нехватка медучреждений, финансирования и сопротивление местных жителей. Сефора Бгоси, работница команды по безопасному захоронению умерших от Эболы в провинции Итури (ДРК), которая стала эпицентром эпидемии, рассказала AP:

«Некоторые люди, похоже, до сих пор не осознают всей серьезности ситуации, хотя непосредственно подвергаются риску заражения».

Причин, по которым местные жители сопротивляются профилактике распространения вируса, много. Большинство из них связаны с местными верованиями, недоверием к медицине и властям. Агентство Reuters описывало случай, когда 12-летнего мальчика забрали в центр лечения Эболы, где он в итоге умер. При этом никто из его родственников, сопровождавших ребенка, не заболел. После этого отец мальчика обвинил врачей в придуманном диагнозе и заявил, что Эболы не существует.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), чтобы считать эпидемию взятой под контроль, не менее 95% новых случаев заболевания должны выявляться среди уже известных контактных лиц. Сейчас около 80% зарегистрированных новых случаев выявляются вне круга контактов. AP подчеркивает: такая статистика говорит о больших проблемах у органов здравоохранения ДРК с отслеживанием цепочек передачи Эболы.

Агентство отмечает, что вспышка перегрузила систему здравоохранения ДРК и уже привела к другим серьезным последствиям. Например, в стране начала расти смертность среди беременных женщин, поскольку многие из них начали избегать посещения больниц из-за страха заразиться Эболой. Кроме того, эпидемия привела к сбоям по плановой вакцинации детей.

На 28 октября Africa CDC запланировал экстраординарное онлайн-совещание с министрами здравоохранения стран континента из-за распространения Эболы. Поводом для этого стал первый зафиксированный случай заболевания вирусом в Нигерии.