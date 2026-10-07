Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.71

EUR

96.03

OIL

100.93

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

136

 

 

 

 

 

Новости

Число жертв Эболы в Конго превысило 4000. Более 70% новых заболевших выявляют вне круга известных контактов

The Insider
Фото: Dieudonne Dirole/AP/TT

Фото: Dieudonne Dirole/AP/TT

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго порождает новые очаги, где больные почти не получают помощи, пишет Associated Press. По словам гендиректора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жана Касейи, свыше 70% новых случаев выявляют за пределами круга известных контактов, а не менее 60% смертей происходит вне центров лечения. Касейя заявил:

«Очень многие люди заболевают, но их не тестируют, не лечат и не вносят в списки».

Главной проблемой он назвал отслеживание контактов. Пока удалось установить лишь 23% людей, которые общались с заболевшими. Глава Africa CDC призвал напрямую подключить к борьбе с вирусом деревни и местных лидеров.

Новым эпицентром стала пострадавшая от вооруженного конфликта провинция Северное Киву. На нее приходится около 40% новых подтвержденных случаев против 24% в конце августа, а летальность там достигает 58% — это максимум среди семи затронутых провинций. Координатор «Врачей без границ» Стефани Хоффманн назвала работу на месте «хаотичной». По словам исследователя Мишеля Нгимбы, семьи порой не сообщают о смертях и спешат с похоронами, хотя тела умерших от Эболы крайне заразны.

Всего в стране, по данным правительства, зарегистрировано более 8500 случаев заражения. Это самая быстрорастущая вспышка Эболы в истории наблюдений и самая смертоносная для Конго. Ее вызвал вирус Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин и лекарств. 6 октября Кения сообщила о первом случае Эболы — заболевший приехал из Конго и умер во время лечения.

В конце сентября в Бутембо в Конго избили представителя правящей партии UDPS Мари-Селестена Карондву, который призвал жителей по радио соблюдать меры профилактики Эболы. Политик скончался от полученных травм.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Число жертв Эболы в Конго превысило 4000. Более 70% новых заболевших выявляют вне круга известных контактов»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте