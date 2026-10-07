Число жертв Эболы в Конго превысило 4000. Более 70% новых заболевших выявляют вне круга известных контактов

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго порождает новые очаги, где больные почти не получают помощи, пишет Associated Press. По словам гендиректора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жана Касейи, свыше 70% новых случаев выявляют за пределами круга известных контактов, а не менее 60% смертей происходит вне центров лечения. Касейя заявил:

«Очень многие люди заболевают, но их не тестируют, не лечат и не вносят в списки».

Главной проблемой он назвал отслеживание контактов. Пока удалось установить лишь 23% людей, которые общались с заболевшими. Глава Africa CDC призвал напрямую подключить к борьбе с вирусом деревни и местных лидеров.

Новым эпицентром стала пострадавшая от вооруженного конфликта провинция Северное Киву. На нее приходится около 40% новых подтвержденных случаев против 24% в конце августа, а летальность там достигает 58% — это максимум среди семи затронутых провинций. Координатор «Врачей без границ» Стефани Хоффманн назвала работу на месте «хаотичной». По словам исследователя Мишеля Нгимбы, семьи порой не сообщают о смертях и спешат с похоронами, хотя тела умерших от Эболы крайне заразны.

Всего в стране, по данным правительства, зарегистрировано более 8500 случаев заражения. Это самая быстрорастущая вспышка Эболы в истории наблюдений и самая смертоносная для Конго. Ее вызвал вирус Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин и лекарств. 6 октября Кения сообщила о первом случае Эболы — заболевший приехал из Конго и умер во время лечения.

В конце сентября в Бутембо в Конго избили представителя правящей партии UDPS Мари-Селестена Карондву, который призвал жителей по радио соблюдать меры профилактики Эболы. Политик скончался от полученных травм.