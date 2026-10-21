Африканский центр по контролю заболеваний созвал экстренную встречу министров здравоохранения после первого случая Эболы в Нигерии

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) пригласил министров здравоохранения стран континента на «экстраординарное» онлайн-совещание о распространении Эболы, сообщает Associated Press. Встреча пройдет 28 октября. Поводом стал первый случай заболевания в Нигерии, о котором власти объявили во вторник. Глава Africa CDC Жан Касейя написал:

«Эбола затрагивает уже три региона Африки. Ситуация требует срочных мер и политического руководства на самом высоком уровне».

Вирус выявили у иностранного гражданина, который прибыл в Нигерию из Уганды 5 октября. По словам замдиректора Нигерийского центра по контролю заболеваний Одианосена Эхиакхамена, пациента сначала лечили от малярии, но он не поправлялся, и это насторожило врачей. Власти отслеживают 44 контакта — в основном медиков, а также супруга заболевшего, гражданина Швейцарии.

Уганда, которая в июле объявила об окончании у себя вспышки после 20 случаев, отрицает, что нигерийский случай связан с ней. Нигерия и Кения, где заболели девять человек, — последние страны, где выявили случаи, связанные с путешественниками из Уганды. Еще один случай зафиксировали во Франции. ВОЗ призвала страны региона сохранять «высокий уровень готовности».

По данным ВОЗ, вспышку в Конго обнаружили в мае, хотя до этого вирус несколько месяцев распространялся незамеченным. С тех пор заразились более 9500 человек, почти половина из них умерли — это самая быстрая по темпам распространения вспышка Эболы в истории. В Северном Киву и других районах, по признанию властей, болезнь вышла из-под контроля. Ее вызывает редкий штамм Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин и лекарств.

В начале октября Касейя заявлял, что более 70% новых случаев в Конго выявляют вне круга известных контактов, а не менее 60% смертей происходят за пределами центров лечения. Отследить к тому моменту удалось лишь 23% людей, общавшихся с заболевшими.