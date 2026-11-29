На одной из автозаправок Санкт-Петербурга обнаружили бензин египетского производства. Как сообщает «Фонтанка», читатель издания прислал фотографию паспорта качества бензина АИ-95, датированного 25 ноября. Как выяснил The Insider, с начала августа «Роснефть» и «Лукойл» через свои дочерние компании зарегистрировали декларации соответствия почти на 400 тысяч тонн автомобильного бензина из Египта. Еще на 30 тысяч тонн египетского авиакеросина документы оформил непосредственно «Лукойл».

Согласно данным реестра Росаккредитации, ООО «РН-Карт», дочерняя компания «Роснефти», с 3 августа по 26 ноября зарегистрировало 14 деклараций на египетский бензин марок АИ-92 и АИ-95, одна из которых впоследствии прекратила действие. С учетом того, что на одни и те же партии топлива оформлялись несколько деклараций, их суммарный объем составил 365,3 тысячи тонн. Производителем во всех документах указан нефтеперерабатывающий завод Middle East Oil Refinery (MIDOR), расположенный в районе Александрии.

В шести декларациях «РН-Карт» указаны протоколы испытаний топлива, проведенных в России лабораторией ООО «РН-Северо-Запад». Последняя декларация, на партию бензина АИ-95 объемом почти 59 тысяч тонн, зарегистрирована 26 ноября — в тот же день, когда были проведены лабораторные испытания.

Еще на 29,9 тысячи тонн египетского бензина АИ-95 декларацию 12 октября зарегистрировало ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трейдинг» — дочерняя компания «Лукойла». В документе в качестве изготовителя указано PORT SAID, EGYPT (Порт-Саид, Египет) — такое же обозначение содержится в паспорте качества топлива, о котором написала «Фонтанка». Испытания этой партии бензина проводились 9 октября в петербургской лаборатории компании «СЖС Восток Лимитед».

Помимо автомобильного бензина, российские нефтяные компании оформляют документы и на египетское авиационное топливо. Еще 4 августа «Лукойл» зарегистрировал декларацию на партию авиакеросина Jet A-1 объемом почти 30 тысяч тонн, произведенного на заводе MIDOR. Через восемь дней компания оформила декларацию на серийный выпуск топлива того же производителя со сроком действия до августа 2029 года. Объем поставок в ней не указан.

Декларации содержат сведения о контрактах на поставку топлива, а в большинстве документов на автомобильный бензин также указаны номера таможенных деклараций. Вместе с тем эти сведения не позволяют установить, был ли уже фактически ввезен в Россию весь заявленный объем топлива.

Россия наращивает импорт нефтепродуктов на фоне украинских ударов по российским НПЗ. По данным Bloomberg, с конца октября объемы переработки нефти в России сократились примерно вдвое, достигнув к 23 ноября 2,6–2,7 млн баррелей в сутки — минимального уровня за последние два десятилетия. При этом российские власти продолжают ограничивать экспорт собственного топлива: 25 ноября вице-премьер Александр Новак сообщил об инициативе Минэнерго продлить запрет на экспорт авиакеросина, а уже через два дня правительств приняло соответствующее решение — запрет продлили до 31 марта 2027 года.

29 ноября Новак вновь заявил, что Россия намерена наращивать поставки топлива из ближнего и дальнего зарубежья. Вице-премьер признал наличие дефицита, но утверждает, что «он пока не ощущается». Между тем жители Петербурга вновь жалуются на отсутствие бензина на АЗС.