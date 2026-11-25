Минэнерго России предложило продлить запрет на экспорт авиационного керосина на фоне сохраняющегося дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Еще пять дней назад министерство говорило о подготовке документов для возможного возобновления зарубежных поставок. По словам Новака, ситуация на российском топливном рынке остается напряженной из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, а дефицит компенсируется за счет импорта:

«Максимально делается всë для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья».

Запрет на экспорт авиакеросина действует с 1 июня по 30 ноября. Еще 20 ноября в Минэнерго сообщали, что правительство рассматривает возможность возобновить экспорт и необходимые для этого документы уже подготовлены. Теперь ведомство предлагает сохранить ограничения. Решение о продлении запрета на экспорт бензина, который действует до 31 января следующего года, власти примут в декабре.

Накануне, 24 ноября, Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса заявил, что властям удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка и обеспечить потребности граждан и бизнеса. Вместе с тем он признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.

По данным Reuters, с конца октября на фоне украинских ударов по НПЗ объемы переработки нефти в России сократились примерно на 45% — с более чем 700 тысяч до 400 тысяч тонн в сутки.

Россия наращивает закупки топлива за рубежом с начала лета. В середине октября Новак оценивал долю импортного бензина примерно в 10% внутреннего потребления. Помимо поставок из Беларуси и Казахстана, российские компании начали закупать бензин в Индии. По данным аналитической компании Kpler, в октябре российский импорт нефтепродуктов вырос на 25% относительно сентября.