Власти потребовали от заправок сдерживать цены на бензин, пообещав приоритетные поставки. В отрасли заявили, что обещания не выполняются

Российские власти заключили 146 соглашений о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо в 52 регионах. В некоторых из них независимые автозаправочные сети согласились ограничить торговые наценки до 6–15% от закупочной стоимости топлива. Взамен заправки рассчитывали на приоритетные поставки бензина от нефтяных компаний, однако представители отрасли заявляют, что этот механизм не работает и независимые АЗС продолжают испытывать дефицит топлива, показывает мониторинг The Insider.

О масштабах программы 3 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). За 12 дней количество соглашений выросло со 127 до 146, а число охваченных регионов — с 45 до 52. Договоренности заключаются в том числе с независимыми сетями, которые, в отличие от крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, вынуждены закупать бензин на оптовом рынке.

Власти ограничили наценки до 6–15%

В разных регионах действуют разные ограничения. В Ставропольском крае сеть «Октан», объединяющая более 30 заправок, согласилась установить максимальную наценку на топливо в размере 6%. В Кемеровской и Самарской областях предельная наценка составляет 10%, в Карелии, Воронежской и Новосибирской областях — 15%. Об этих условиях сообщало отраслевое издание «Нефтегаз.РУ» со ссылкой на данные ФАС.

В Новосибирской области соглашения об ограничении наценок заключили, в частности, сети «Энергия» и «ОПТИ». Ограничение действует до 15 ноября 2026 года с возможностью продления.

Такие соглашения заключаются на основании постановления правительства № 662 от 26 апреля 2023 года. Документ позволяет региональным властям договариваться с компаниями о снижении цен, их неповышении или ограничении торговых наценок. Формально участие в соглашениях добровольное.

При этом ограничение наценки не означает заморозку розничных цен. Если закупочная стоимость бензина увеличивается, конечная цена также может расти. Например, при закупочной цене 80 рублей за литр и наценке 15% бензин может стоить 92 рубля. При увеличении закупочной цены до 100 рублей допустимая розничная стоимость вырастет до 115 рублей.

Для независимых заправок подобные ограничения особенно чувствительны, поскольку из торговой наценки они должны покрывать транспортные расходы, зарплаты сотрудников, аренду и содержание оборудования. При росте оптовых цен ограничение наценки может сокращать их прибыль, даже если розничные цены продолжают увеличиваться.

Независимым заправкам пообещали приоритетные поставки топлива

На фоне топливного кризиса российское правительство изменило механизм биржевой торговли нефтепродуктами, чтобы обеспечить независимые АЗС бензином.

В начале октября власти разрешили нефтяным компаниям учитывать поставки топлива на заправки, участвующие в соглашениях о сдерживании цен, при выполнении обязательных нормативов биржевых продаж. Эта мера должна была стимулировать производителей направлять бензин таким операторам в приоритетном порядке.

Однако, как рассказал Business FM президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, на практике механизм приоритетного снабжения не заработал. По его словам, независимые заправки подписывают соглашения, рассчитывая на получение топлива, но продолжают сталкиваться с его нехваткой.

Аркуша также утверждал, что более половины проданного на бирже топлива не отгружается покупателям. Независимого подтверждения этой оценки нет. Таким образом, независимые АЗС принимают на себя обязательства по ограничению наценок, но рассчитывать на бесперебойные поставки бензина по-прежнему не могут.

В Новосибирской области соглашения не устранили дефицит бензина

Проблемы с работой новой системы проявились в Новосибирской области, где власти еще в августе договорились с независимыми сетями об ограничении наценки на топливо «Газпром нефти» до 15%.

Региональные власти первоначально сообщили, что договоренность с нефтяной компанией позволила увеличить объемы поставок независимым АЗС. Однако уже в октябре представители отрасли продолжали говорить о нехватке бензина АИ-92 и АИ-95.

Представитель Российского топливного союза Сергей Лацких объяснял, что ограничение наценки распространяется на топливо, поступающее с региональных нефтебаз. При перебоях с поставками заправкам приходится искать бензин на бирже по рыночным ценам.

Это создает дополнительную проблему для независимых операторов: они обязуются ограничивать торговую наценку, но не могут контролировать стоимость и доступность закупаемого топлива.

Соглашения распространились на оккупированные территории Украины

По данным ФАС, соглашения заключены в том числе в Москве, Московской области, Татарстане, Якутии, Новосибирской, Омской, Ростовской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В Крыму топливный кризис сопровождался ограничениями продажи бензина, перебоями в снабжении независимых заправок и перераспределением топлива между сетями.

Одновременно ФАС усилила контроль за топливным рынком. К 3 ноября ведомство возбудило 76 антимонопольных дел и выдало 109 предупреждений по признакам нарушений законодательства.

В некоторых регионах власти сообщают о снижении розничных цен после подписания соглашений. В частности, такие результаты отмечались в Карелии и Ростовской области. Однако пока нельзя установить, насколько снижение связано непосредственно с ограничением наценок, а не с изменением оптовых цен или восстановлением поставок.