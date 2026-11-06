Россия увеличила импорт топлива на 25% из-за сокращения переработки нефти в результате ударов по НПЗ — Kpler

Россия в октябре увеличила морской импорт нефтепродуктов на 25% по сравнению с сентябрем — до 54 тысяч баррелей в сутки, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Kpler. Несмотря на рост поставок, импорт остается ниже летних максимумов. В самой Kpler связывают необходимость закупок зарубежного топлива с сокращением переработки нефти после украинских ударов по российским НПЗ.

По оценке Kpler, с мая по сентябрь 2026 года переработка нефти в России сократилась на 1,5 млн баррелей в сутки. В результате производство бензина упало ниже уровня внутреннего потребления. Для компенсации дефицита российские власти смягчили требования к качеству топлива, разрешив использовать прямогонную нафту при смешивании бензина, а также увеличили импорт нефтепродуктов.

В третьем квартале Россия начала импортировать нефтепродукты из Индии, Турции, Южной Кореи, Марокко и Египта. По данным Kpler, объем поставок составлял около 55 тысяч баррелей в сутки, причем основную часть импорта занимал бензин. В период пикового спроса морские поставки импортного бензина обеспечивали около 4% внутреннего потребления. Одновременно Россия значительно сократила экспорт бензина в страны Центральной Азии и Монголию и конкурировала с ними за железнодорожные поставки из Беларуси.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Kpler, в октябре импорт нефтепродуктов вырос примерно на 10 тысяч баррелей в сутки относительно сентября. Более 40 тысяч баррелей в сутки поступало из Марокко. При этом поставки оставались ниже летних максимумов: в июле импорт достигал 89 тысяч, а в августе — 153 тысяч баррелей в сутки.

К концу октября ситуация на российском топливном рынке улучшилась. По данным Kpler, переработка нефти восстановилась примерно до 5 млн баррелей в сутки, хотя средний показатель за октябрь оценивается в 4,3 млн. Аналитики связывают восстановление с сокращением числа украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, особенно во второй половине месяца. Одновременно в России начали увеличиваться запасы бензина и дизельного топлива.

В Kpler рассматривают два основных сценария развития ситуации зимой 2026–2027 годов. Если интенсивность атак на НПЗ останется низкой, переработка может удерживаться на уровне 5–5,5 млн баррелей в сутки до второго квартала 2027 года. Это позволит восстановить экспорт нефтепродуктов, в том числе вернуть на мировой рынок до 500 тысяч баррелей дизельного топлива и 200 тысяч баррелей мазута в сутки.

Если же удары возобновятся и усилятся, переработка может остаться на уровне 4–4,5 млн баррелей в сутки. Особую опасность аналитики видят в возможных атаках на производство легкого газойля — компонента, необходимого для выпуска зимнего дизельного и авиационного топлива. В таком случае Россия рискует столкнуться с дефицитом этих видов топлива в холодный сезон.

Возможности дальнейшего увеличения импорта ограничены высокой стоимостью зарубежных поставок и регулированием внутренних цен на топливо, отмечают аналитики Kpler.