Правительство России намерено закрепить разработку перспективных вооружений, в том числе морских роботизированных комплексов на базе искусственного интеллекта, за Национальным исследовательским центром судостроения имени академика Крылова в Санкт-Петербурге. На соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму 28 ноября, обратил внимание The Insider. Крыловский центр станет третьим национальным исследовательским центром в России после Курчатовского института и Института имени Жуковского. Его научного руководителя будет назначать непосредственно президент России Владимир Путин.

Центр был создан на базе Крыловского государственного научного центра по указу Путина от 2 декабря 2025 года. При этом ни в самом указе, ни в опубликованном 17 августа 2026 года сообщении центра о завершении преобразования учреждения не упоминались разработка вооружений, морская робототехника и искусственный интеллект. Внесенный в Госдуму законопроект существенно конкретизирует направления деятельности центра, в том числе в военной сфере.

В частности, документ предусматривает:

создание интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, включая автономные транспортные средства;

развитие производства морских роботизированных комплексов и систем двойного назначения;

создание отечественных высокоскоростных технических средств и защищенных систем связи;

разработку технологий для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов на базе искусственного интеллекта.

Согласно законопроекту, центр будет иметь трехуровневую систему управления. Его президента, отвечающего за научную деятельность и контролирующего проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, будет назначать президент России сроком на 5 лет. Он также будет ежегодно представлять главе государства доклад о результатах научной деятельности центра.

Генерального директора учреждения будет назначать правительство. В наблюдательный совет центра войдут четыре представителя Морской коллегии России, четыре представителя правительства, три представителя Российской академии наук, а также президент и гендиректор центра. Морскую коллегию, созданную в августе 2024 года, возглавляет помощник Путина, бывший директор ФСБ Николай Патрушев.

Военные разработки и международное сотрудничество центра

Крыловский центр, основанный в 1894 году, и до преобразования занимался разработками в интересах российского военно-промышленного комплекса. В частности, в разделе «Деятельность» на его официальном сайте говорится о разработке стелс-технологий, предназначенных для снижения вероятности обнаружения и поражения военных кораблей. В структуре учреждения действует отдельное подразделение, занимающееся научно-техническими задачами в области военного кораблестроения в рамках программ развития оборонно-промышленного комплекса.

При этом на сайте центра по-прежнему утверждается, что учреждение участвует в военно-техническом сотрудничестве с Францией, Германией и Индией:

«Мы участвуем в работах российско-французской, российско-германской, российско-индийской рабочих групп по военно-техническому сотрудничеству».

Кроме того, центр заявляет о выполнении заказов судостроительных компаний Великобритании, Франции, Норвегии, США, Японии, Южной Кореи, Сингапура и еще более 20 стран. Когда обновлялись эти сведения и продолжается ли указанное сотрудничество в настоящее время, неизвестно.

Крыловский государственный научный центр находится под санкциями США с 28 июня 2022 года. В Госдепартаменте США тогда отмечали, что учреждение занимается исследованиями и разработками в области военного кораблестроения, в том числе военно-морских вооружений и подводных лодок. 12 октября 2026 года санкции против центра ввел и Евросоюз, указав на его принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу.

ЕС ввел блокирующие санкции почти через два месяца после преобразования центра, однако, как обратил внимание The Insider, в санкционном списке указаны его прежнее наименование и регистрационные данные. При преобразовании учреждения изменились как его ИНН (с 7810213747 на 9810011977), так и ОГРН (с 1027804905303 на 1267800059911).