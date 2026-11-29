Правительство РФ утвердило индексы роста тарифов на оплату коммунальных услуг на 2027 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Индексация будет проведена с 1 июля.

В среднем плата за услуги ЖКХ в России увеличится более чем на 11%. Для каждого региона установлен собственный предельный индекс.

Более всего коммунальные услуги могут подорожать в Северной Осетии — для республики установлен предельный индекс в 20,5%. На втором месте Дагестан (19,7%), на третьем Новосибирская область (19%). Для Москвы установлен индекс 13%, для Санкт-Петербурга 15%, для Московской области — 14,9%, для Ленинградской — 17,7%.

Правительство Москвы намерено повысить тарифы на услуги ЖКХ в среднем на 10%. Это следует из распоряжения мэра Сергея Собянина.

В аннексированных Крыму и Севастополе допускается повышение тарифов на 11,9 и 18,5% соответственно. Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины, которые российские власти объявили своими «новыми территориями», в документе не упоминаются.

В конце сентября Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России на 2027 год, из которого следовало, что индексация платежей за коммунальные услуги с июля следующего года может составить 11%.