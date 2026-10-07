После индексации ЖКХ недельная инфляция в России выросла в восемь раз. Годовая превысила верхнюю границу прогноза ЦБ

Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% против 0,12% неделей ранее, то есть недельный рост цен ускорился в восемь раз, следует из данных Минэкономразвития. Годовая инфляция выросла примерно до 7,17%, превысив верхнюю границу прогноза Центробанка на 2026 год. Основной причиной скачка стала индексация коммунальных тарифов с 1 октября. По оценке министерства, повышение стоимости услуг ЖКХ добавило к недельной инфляции 0,75 процентного пункта из 0,96. Без коммунальных услуг потребительские цены за неделю выросли на 0,21%.

Как свидетельствуют данные Росстата, сильнее всего после индексации подорожало водоотведение — в среднем на 17,1%. Холодное водоснабжение прибавило 15,3%, горячее — 14,2%, отопление — 12,7%, электроэнергия — 12%. Индексация коммунальных платежей в 2026 году проходит в два этапа. С января плата выросла во всех регионах на 1,7%, а с 1 октября начали действовать разные индексы для каждого субъекта.

Как писал The Insider, еще в августе ЦБ предупреждал, что октябрьская индексация коммунальных тарифов в среднем примерно на 15% даст заметный дополнительный вклад в инфляцию. 29 сентября The Insider также разбирал, насколько вырастут платежи по регионам.

Самый высокий средний индекс с октября установлен в Ставропольском крае — 22%. Далее идут Дагестан — 19,7%, Якутия — 18,9%, Тамбовская область — 17,5%, Тюменская область — 17,2% и Северная Осетия — 16,3%. В Москве показатель составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Самые низкие индексы установлены в Хакасии и Чукотском автономном округе — по 8%. При этом речь идет об индексе изменения совокупной платы за коммунальные услуги: отдельные тарифы на воду, отопление или электричество могут меняться иначе.

Рост цен затронул и другие категории. За неделю яйца подорожали на 2,2%, гречка — на 1%, смартфоны — на 1,1%, телевизоры — на 1%. Бензин прибавил 0,3% за неделю и уже 21,5% с начала года. По расчетам «Интерфакса», годовая инфляция к 5 октября ускорилась до 7,08% по методике, близкой к расчетам ЦБ, или до 7,17% по методике Минэкономразвития. На 28 сентября показатель составлял около 6,25%.

ЦБ в сентябре сохранил прогноз инфляции по итогам 2026 года на уровне 6–7%. Чтобы показатель уложился в этот диапазон к концу года, цены в оставшиеся месяцы должны расти в среднем менее чем на 0,1% в неделю, подсчитал «Интерфакс».