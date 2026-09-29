С 1 октября россиян ждет второе за год повышение коммунальных платежей. В отдельных регионах власти разрешили поднять их почти на 20%

С 1 октября в России начинается второй за 2026 год этап повышения платы за коммунальные услуги. В январе тарифы по всей стране уже выросли на 1,7% из-за повышения НДС с 20 до 22%, теперь размер индексации будет различаться в зависимости от региона. В некоторых субъектах установленный правительством индекс приближается к 20%, а в Ставропольском крае достигает 22%.

Двухэтапную индексацию правительство утвердило еще в ноябре 2025 года. Первое повышение произошло 1 января и составило 1,7% во всех регионах. Основную индексацию, которая обычно проводится летом, в 2026 году перенесли на 1 октября.

При этом за несколько дней до вступления новых тарифов в силу правительство дополнительно увеличило допустимый рост платы сразу в шести регионах. Распоряжение от 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин — спустя четыре дня после завершения выборов в Госдуму.

Сильнее всего показатель пересмотрели для Кемеровской области — Кузбасса: вместо ранее предусмотренных 12% правительство разрешило увеличить совокупную плату за коммунальные услуги в среднем на 19,8%. В Марий Эл индекс подняли с 9,4 до 14,9%, в Краснодарском крае — с 9,6 до 13,7%, в Якутии — с 15 до 18,9%, в Бурятии — с 8,9 до 12,3%, в Волгоградской области — с 9,4 до 11,2%. Во всех шести регионах сентябрьская корректировка произошла только в сторону увеличения.

С учетом январской индексации совокупный рост за год может оказаться еще выше. Например, последовательное повышение сначала на 1,7%, а затем на 19,8% соответствует росту примерно на 21,8% относительно уровня конца 2025 года. При этом правительственный индекс не означает одинакового увеличения каждой квитанции: он ограничивает изменение совокупной платы в среднем по региону, а конкретная сумма зависит от муниципалитета, набора услуг и установленных тарифов.

Одни из наиболее высоких октябрьских индексов установлены также в Ставропольском крае — 22%, Дагестане — 19,7%, Северной Осетии — 16,3%, Коми — 15,3% и Удмуртии — 15%.

В аннексированных Крыму и Севастополе коммунальные услуги также дорожают второй раз за год. В Крыму средний индекс с 1 октября составляет 11,9%, в Севастополе — около 12%.

В Севастополе наиболее заметно вырастет стоимость отопления. Льготный тариф увеличивается на 13,8% — с 3414,19 до 3885,35 рубля за гигакалорию. Для остальных потребителей стоимость гигакалории вырастет с 3690,35 до 4208,59 рубля.

Тариф на вывоз мусора увеличится с 560,81 до 638,21 рубля за кубометр, водоснабжение — с 59,61 до 67,75 рубля за кубометр. Электричество в зависимости от объема потребления подорожает с 5,13–9,46 до 5,71–10,8 рубля за кВт*ч. Сжиженный газ вырастет в цене с 54,66 до 62,2 рубля за килограмм.

В Крыму наиболее заметно также подорожает отопление: стоимость одной гигакалории (1163 кВт*ч тепловой энергии) увеличится на 489,68 рубля. Средний рост платы за коммунальные услуги составит 11,9%.