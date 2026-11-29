Украинские БПЛА в ночь на 29 ноября атаковали Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что целью атаки были промышленные предприятия.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что, по предварительным данным, в результате атаки загорелся завод «Тольяттикаучук», который производит в том числе сырье для ракетного топлива. Атаку на это предприятие подтверждает и OSINT-анализ Astra.

«Тольяттикаучук» входит в группу «Татнефть». Предприятие специализируется на производстве синтетического каучука, который используется при изготовлении автомобильных шин, бензина, стройматериалов, а также при производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

«Тольяттикаучук» ранее подвергался атакам: последний подтвержденный удар произошел 24 октября. Тогда Генштаб ВСУ заявил, что были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и установка ректификации. Предприятие также было поражено в июне и апреле 2026 года.