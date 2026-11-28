Доля одобренных заявлений на американскую визу EB-1A при Дональде Трампе сократилась до 32%. Во время президентства Джо Байдена доля одобренных виз доходила до 75%. Об этом пишет The Washington Post.

Визу EB-1A могут получить люди, работающие в науке, искусстве, образовании, бизнесе и спорте и продемонстрировавшие «устойчивое национальное или международное признание». Ее также иногда называют «визой талантов». Такая виза, например, помогла переехать в США Мелании Трамп (в девичестве — Кнавс).

Резкое снижение одобрения таких виз зафиксировали подсчеты середины этого года. С января по сентябрь этого года такие визы одобрили примерно 5200 заявителям. В аналогичный период 2024-го визы получили 8900 человек, подсчитала газета.

Эти цифры обеспокоили правозащитников, представляющих права иммигрантов: они считают, что столь жесткая иммиграционная политика может пошатнуть конкурентные преимущества Соединенных Штатов во всех сферах — от Голливуда до ведущих лабораторий страны.

По словам нескольких юристов, значительная часть людей, которым в этом году было отказано в визе EB-1A, раньше бы прошли этот процесс без проблем благодаря своим достижениям. На фоне возросшего числа отказов некоторые юридические фирмы вовсе перестали помогать с заявлениями подобного типа.

По словам иммиграционных юристов, с которыми пообщалось издание, решения о выдаче таких виз стали «гораздо более субъективным вопросом». Многие заявления отклоняют, потому что заявителей не считают «исключительными».

В то же время газета отмечает, что нет никаких доказательств того, что администрация Трампа давала указания сотрудникам иммиграционной службы ужесточить контроль за выдачей столь элитных виз. Тем не менее при Трампе легальная миграция в США оказалась сильно ограничена, а выдача иммиграционных виз в целом сократилась.