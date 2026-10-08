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Администрация Трампа отстранила Microsoft и Adobe от программы грин-карт из-за «злоупотреблений» визами

The Insider
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация Дональда Трампа приостановила доступ Microsoft, Adobe и ряда IT-аутсорсеров к программе Permanent Labor Certification (PERM), через которую работодатели спонсируют получение иностранными сотрудниками вида на жительство в США. О решении в четверг объявили вице-президент Джей Ди Вэнс и представители министерства труда, сообщает Fox News. Компании были обвинены в злоупотреблении визовой системой в ущерб американским работникам.

По словам Вэнса, в прошлом году Microsoft сократила 6 тысяч американских сотрудников, при этом получив 6,3 тысячи виз H-1B и почти 3 тысячи грин-карт. Вице-президент назвал происходящее «скандальной системой» и заявил:

«На место каждого уволенного работника Microsoft взяла полтора иностранных подневольных работника».

Помимо Microsoft и Adobe, под ограничения попали аутсорсинговые компании Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL и Capgemini, в отношении которых ведутся федеральные расследования. Министр труда Кит Сондерлинг пообещал, что ведомство не будет принимать новые и рассматривать уже поданные заявки с участием этих компаний. По его данным, с 2009 года они получили более 230 тысяч одобрений H-1B и свыше 100 тысяч трудовых сертификатов.

Вэнс также объявил о расследовании возможных нарушений при оформлении виз J-1 в девяти университетах, среди которых Гарвард, Йель, Стэнфорд и MIT. Генпрокурор Тодд Бланш не исключил уголовных дел против компаний и отдельных лиц. Сам Вэнс подчеркнул, что власти стремятся изменить поведение корпораций, а не наказать их, и призвал Конгресс реформировать программу H-1B.

В сентябре 2025 года Белый дом объявил о введении сбора в $100 тысяч за подачу заявки на визу H-1B, сообщал Bloomberg. Мера объяснялась борьбой со «злоупотреблениями» программой, из-за которых американцы якобы теряют работу. Трамп также собирался поручить министру труда пересмотреть уровень зарплаты для H-1B, чтобы ограничить «занижение зарплат».

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Публикация:«Администрация Трампа отстранила Microsoft и Adobe от программы грин-карт из-за «злоупотреблений» визами»

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