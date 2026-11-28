Правительство Ивановской области добавило воинские почести при погребении военнослужащих в региональный перечень мероприятий, «связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами», обнаружил The Insider. Изменения будут учитываться уже при составлении областного бюджета на 2027–2029 годы. Постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский.

В перечне появилась строка 48 — «Отдание воинских почестей в дни погребения военнослужащих». В графе о сроках проведения указаны «дни погребения», ответственным назначен аппарат областного правительства. Чтобы похороны можно было включить в список, власти переписали название документа. К «юбилейным и памятным датам» добавили «иные даты», а из первого пункта постановления убрали слово «ежегодное».

Постановление вступит в силу 1 января 2027 года, но применяется уже сейчас — при составлении областного бюджета на 2027–2029 годы. Сколько денег выделят на церемонии, в документе не сказано. Не уточняется и то, касается ли новая строка только погибших на войне против Украины.

Власти Ивановской области регулярно проводят церемонии прощания сразу с несколькими погибшими на войне. По данным «Ивановских новостей», 20 октября в регионе простились с четырьмя военнослужащими, 16 ноября — еще с тремя.

Ранее The Insider писал, что Смоленская область сократила выплату семьям погибших на войне с 1 млн до 700 тысяч рублей. До этого выплаты урезали как минимум семь регионов России.