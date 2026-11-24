Власти Брянской области за месяц с небольшим до конца года увеличили расходы на выплаты семьям погибших участников войны против Украины в 2026 году на 709 млн рублей. Средства предусмотрены поправками в областной бюджет, которые облдума приняла 20 ноября, обнаружил The Insider.

На единовременные выплаты семьям погибших военных, силовиков и добровольцев в бюджете на 2026 год изначально было заложено 1,27 млрд рублей. Теперь эту сумму увеличили на 413,5 млн — примерно до 1,69 млрд, то есть на треть. Семье погибшего полагается 2 млн рублей, которые делятся поровну между родственниками. Прежней суммы хватало на 636 погибших, новой хватит на 843.

На ежемесячное пособие родителям и вдовам погибших до поправки было заложено 2,06 млрд рублей, теперь — 2,36 млрд. Расходы выросли на 295,6 млн рублей, или на 14%. Пособие выплачивается пожизненно, в 2026 году оно составляет 63 890 рублей в месяц. Прежней суммы хватало примерно на 2,7 тысячи получателей в пересчете на полный год, новой хватит примерно на 3,1 тысячи.

Этими же поправками в бюджет внесли 382,6 млн рублей из резервного фонда правительства России. Это компенсация аграриям за ущерб «в результате проведения контртеррористической операции… а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины».

Ранее The Insider писал, что Смоленская область ввела новое основание для отказа в выплатах семьям погибших, а в октябре сократила компенсацию с 1 млн до 700 тысяч рублей.