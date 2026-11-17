В Смоленской области ввели новое основание для отказа в региональных выплатах участникам войны против Украины и семьям погибших военнослужащих. Если Минобороны не сможет подтвердить участие человека в войне, заявителю дадут пять рабочих дней на предоставление необходимых документов. Пропуск этого срока станет основанием для отказа в выплате. Соответствующее постановление обнаружил The Insider.

Согласно документу, региональное учреждение социальной поддержки должно в течение одного рабочего дня после получения заявления запросить сведения об участии военнослужащего в войне через Военно-социальный центр Минобороны. Если в федеральной базе необходимых сведений не окажется, заявителю направят уведомление с требованием самостоятельно представить подтверждающие документы.

На это отводится пять рабочих дней с момента получения уведомления. Военнослужащие должны представить справку об участии в войне, выданную воинской частью или военкоматом, либо документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки участников войны. Для семей погибших предусмотрены аналогичные документы, подтверждающие участие военнослужащего в боевых действиях или право его родственников на соответствующие льготы. Основание для отказа добавляется в общий пункт 14 Порядка, то есть распространяется и на них.