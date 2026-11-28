Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил официальную благодарность пятерым сотрудникам учебных заведений и регионального министерства образования, обнаружил The Insider. Их отметили «за активную работу по привлечению кандидатов на военную службу по контракту в войска беспилотных систем Вооружённых Сил Российской Федерации».

Благодарность получили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Калужского кадетского многопрофильного техникума им. А. Т. Карпова Елена Галанова и начальник военного учебного центра Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Денис Корнилов. В списке также Ольга Кутовая — замдиректора по учебно-воспитательной работе Калужского колледжа экономики и технологий. Награды получили и Татьяна Пимкина, замдиректора по учебной работе Калужского филиала Тимирязевской академии, и ведущий специалист областного минобразования Елена Палагина.

На сайте техникума им. Карпова, где учатся около 1,2 тысячи человек, в разделе для студентов размещено объявление «Требуются военнослужащие по контракту». Учащимся обещают денежное довольствие от 78 до 88 тысяч рублей.

Накануне, 23 ноября, Шапша подписал закон о налоговых льготах для производителей беспилотников. Компании-резиденты научно-производственного центра «Колыбель БАС Калужской области» до 2030 года смогут получать инвестиционный налоговый вычет на покупку двигателей, запчастей и комплектующих для дронов. Условие — вложить в проект не меньше 10 млн рублей за первые три года.

Ранее сообщалось, что Минобороны развернуло в школах, колледжах и вузах кампанию по набору учащихся в войска беспилотных систем. По данным Faridaily, министр науки Валерий Фальков на закрытом совещании довел до ректоров норму: контракт с армией должны подписать 2% студентов. В апреле провоенный блогер Александр Васьковский утверждал, что за несколько месяцев агитации контракты в войска беспилотных систем подписали менее 2 тысяч студентов.