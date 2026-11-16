В Северной Осетии разрешили повторно выплачивать по 3,2 млн рублей за контракт с Минобороны. Но только бойцам беспилотных войск

Власти Северной Осетии разрешили повторно получать региональную выплату за заключение контракта с Минобороны России. Однако возможность второй раз получить единовременную выплату появилась только у поступающих на службу в беспилотные войска. Об этом говорится в постановлении правительства республики № 416 от 13 ноября, обратил внимание The Insider.

Документ вносит изменения в действующий с февраля 2024 года порядок предоставления единовременных выплат контрактникам. В октябре 2025 года власти Северной Осетии внесли в постановление пункт, гласивший:

«Единовременная выплата предоставляется однократно. Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, и которым ранее предоставлена единовременная выплата, не имеют права на ее повторное получение».

Там же говорилось, что «единовременная выплата не предоставляется в случае повторного заключения контракта».

Теперь правительство региона внесло в постановление изменения в пункты 6 и 8, которые позволяют сделать исключение для граждан, поступающих на службу в подразделения войск беспилотных систем и соответствующие учебные центры. При этом в пункте 8 параллельно добавленному исключению без изменений сохранилось первое предложение, исходя из которого «единовременная выплата предоставляется однократно», что, вероятно, создает правовую коллизию.

Размер региональной выплаты заключившим контракт с Минобороны для участия в войне против Украины в Северной Осетии составляет 3,2 млн рублей. Еще 400 тысяч предусмотрены из федерального бюджета, но на эту выплату постановление правительства республики не распространяется.

В России развернута активная кампания по массовому набору контрактников именно в беспилотные войска. Как писал The Insider, в частности, привлекать в подразделения беспилотных систем пытаются студентов вузов. Позднее Минобороны развернуло кампанию по вербовке в беспилотные войска и в российских школах.