РГГУ обязали завербовать 200 студентов в беспилотные войска — T-Invariant

Руководство Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) получило задание обеспечить подписание военных контрактов с 200 студентами. Задачу поставил перед руководителями институтов и факультетов проректор по учебной работе Павел Шкаренков на общем собрании администрации вуза — об этом изданию T-Invariant сообщил источник, присутствовавший на встрече. Речь идет о контрактах с войсками беспилотных систем Вооруженных сил России.

Параллельно отмечается, что РГГУ поддерживает устойчивые связи с бригадой беспилотной авиации «Гром Каскад». Декан факультета востоковедения и африканистики Никита Филин регулярно выезжает на фронт к личному составу бригады с гуманитарными грузами. T-Invariant зафиксировал не менее пяти таких визитов, задокументированных в Telegram-канале вуза за 2025–2026 годы, — по фотографиям поездок видно, что к ним привлекаются и студенты.

Как пишет издание, университет резко изменил свой облик после того, как в июне 2024 года его возглавил бывший заместитель министра юстиции Андрей Логинов — некогда главный либеральный гуманитарный вуз страны взял курс на встраивание в военную повестку. В сентябре 2024 года РГГУ стал первым университетом, взявшим шефство над разведывательным батальоном «Спарта». Вуз передал подразделению шесть квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro, собрав на нужды фронта 1,3 млн рублей. Поставки FPV-дронов и комплектующих для «Спарты» продолжаются, последний раз о них сообщалось 25 ноября 2025 года.

Сам Логинов начинал карьеру на кафедре этнографии МГУ, работал в советском посольстве в Кабуле в период афганской войны, а в 1990-е — в структурах Михаила Ходорковского. И он сам, и его сын Денис фигурировали в расследовании Ивана Голунова о похоронном рынке: по версии журналиста, Денис был связан с ультраправым движением «Реструкт» и владел организацией «по защите прав покойных», тогда как отец лоббировал в правительстве профильный закон о погребении в интересах бизнеса сына.

Квотирование вербовки студентов фиксируется и в других российских университетах. Источник T-Invariant в Новосибирском педагогическом университете сообщал, что местная квота до апреля составляет 109 человек, в Дальневосточном федеральном университете ежемесячный план вербовки — 32 студента.

