Правительство Ростовской области уменьшило на 990,4 млн рублей расходы на единовременные выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны или Росгвардией на срок от года, обнаружил The Insider. Распоряжение № 951 губернатор Юрий Слюсарь подписал 23 ноября, опубликовано оно 24 ноября.

Вся сумма ушла региональному минсельхозу на субсидии аграриям. Им частично компенсируют затраты на агротехнологические работы при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. На те же цели федеральное правительство в ноябре выделило регионам деньги из своего резервного фонда. Ростовская область получит 4,51 млрд рублей, что составляет около трети всего объема федеральной поддержки. По правилам федеральные выплаты софинансируют расходы регионов на эти субсидии.

При этом совсем недавно власти области повышали выплаты новобранцам. С 6 ноября иностранцам, которые не являются гражданами стран СНГ, за контракт платят 3 млн рублей вместо 1 млн. Для граждан России, стран СНГ и лиц без гражданства региональная выплата в 3 млн рублей действовала и раньше.

В этом году власти Ростовской области экономят и на других статьях бюджета. Летом из закона об областном бюджете исключили норму о повышении с 1 октября 2026 года должностных окладов государственных гражданских служащих, технического и обслуживающего персонала органов власти, а также работников государственных учреждений региона. Индексация должна была составить 4%.

В то же время число желающих воевать по контракту сокращается по всей стране. По подсчетам «Верстки», весной 2026 года поток новобранцев упал на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года.