Астраханская область разрешила откладывать выплаты контрактникам при нехватке денег в бюджете, а часть сумм — выдавать в два приема

Правительство Астраханской области изменило порядок единовременной выплаты тем, кто подписывает контракт с Минобороны, обнаружил The Insider. Теперь выплата может откладываться, если на нее не хватает бюджетных средств. Постановление от 3 ноября опубликовано 9 ноября на портале правовой информации.

Раньше учреждение принимало решение о выплате в течение двух рабочих дней после регистрации списка контрактников. Теперь, если ему сообщат о нехватке бюджетных ассигнований и лимитов, эти два дня начнут отсчитывать только с момента, когда до регионального министерства дойдут нужные средства. Сколько может продлиться такое ожидание, в документе не указано.

Выплаты теперь разделят на два этапа. Сначала контрактнику назначат 400 тысяч рублей, а спустя три месяца учреждение запросит сведения о лимитах и лишь после этого решит вопрос с остатком — снова с оговоркой о нехватке денег. Если за это время контракт досрочно расторгнут, в остатке откажут, а вернуть в бюджет потребуют только уже назначенную сумму.

Тех, кто подписал контракт до вступления постановления в силу, но еще не получил деньги, разбивка не коснется: им назначат всю сумму сразу, хотя и для них решение может быть отложено до поступления средств. Постановление вступит в силу через десять дней после опубликования, то есть 20 ноября. Нынешние размеры выплат действуют для контрактов, заключенных до 30 ноября.

Российские регионы в последние месяцы сокращают выплаты за контракт с Минобороны. Смоленская область со 2 ноября снизила региональную выплату с 1,6 млн до 1,1 млн рублей — уже второй раз за месяц, а Мордовия в сентябре уменьшила ее с 3 млн до 800 тысяч рублей.