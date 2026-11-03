Смоленская область за месяц почти вдвое снизила выплату за контракт с Минобороны — в два этапа. В промежутке урезали выплаты раненым

Власти Смоленской области со 2 ноября уменьшили региональную выплату тем, кто подписывает контракт с Минобороны, с 1,6 до 1,1 млн рублей. Постановление губернатор подписал 30 октября, а 2 ноября его опубликовали на портале правовой информации, обнаружил The Insider. В течение месяца сумму сокращают уже второй раз. Те, кто заключил контракт до 6 октября включительно, получали 2,1 млн рублей, а с 7 октября выплату снизили до 1,6 млн.

Сокращение затронуло и другие категории. Тем, кто идет в войска беспилотных систем, теперь заплатят 1,6 млн рублей вместо 2,1 млн. Осужденным, которые подписывают контракт из колонии, в том числе лицам без гражданства, выплата снижена с 600 тысяч до 400 тысяч рублей. Новые суммы действуют для контрактов, заключенных со 2 ноября по 31 декабря 2026 года.

Еще летом власти региона выплату повышали. В январе за контракт платили 800 тысяч рублей, с 31 января — 1,1 млн, с 1 июня — 1,6 млн, а с 20 июля — 2,1 млн рублей. Таким образом, сейчас сумма вернулась к уровню начала года.

В октябре Смоленская область урезала и выплаты раненым военным и семьям погибших. Компенсация за легкое ранение снизилась с 500 тысяч до 300 тысяч рублей, за тяжелое — с 700 тысяч до 500 тысяч, семьи погибших теперь получают 700 тысяч вместо 1 млн рублей.

Выплаты за контракт уменьшают и другие регионы. Петербург снизил их с 3,5 до 1 млн рублей, исключение сделали только для войск беспилотных систем. В Мордовии с 15 сентября новые контрактники получают 800 тысяч рублей вместо 3 млн.