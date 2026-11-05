Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97

USD

81.67

EUR

91.6

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

79

 

 

 

 

 

Новости

В Ростовской области втрое увеличили выплаты иностранцам за контракт с российской армией — до 3 млн рублей

The Insider
Фото: Юга.ру

Фото: Юга.ру

Власти Ростовской области втрое увеличили единовременную выплату за заключение контракта с российской армией для иностранцев, не имеющих гражданства стран СНГ, — с 1 млн до 3 млн рублей. Соответствующие изменения содержатся в постановлении регионального правительства № 895 от 3 ноября, опубликованном 5 ноября. На него обратил внимание The Insider.

Повышенная выплата будет действовать с 6 ноября по 31 декабря 2026 года. Она предназначена для иностранцев, заключивших на территории Ростовской области контракт с Минобороны сроком не менее одного года и прошедших отбор в региональном пункте отбора на военную службу. Для граждан России, стран СНГ и лиц без гражданства региональная выплата в размере 3 млн рублей действовала и раньше.

Ранее власти области установили разные размеры выплат в зависимости от гражданства контрактников. С 6 апреля 2026 года гражданам России, стран СНГ и лицам без гражданства полагались 3 млн рублей, тогда как большинству иностранцев из других государств — только 1 млн рублей. Теперь размер выплаты для этих категорий сравнялся.

Новое постановление также продлевает действие региональных выплат за заключение контрактов до конца 2026 года. Выплаты финансируются из бюджета Ростовской области и предоставляются однократно.

Россия в последние месяцы резко увеличила вербовку жителей африканских стран для участия в войне против Украины. Как писал Bloomberg, за первые 9 месяцев 2026 года российские военные заключили контракты с 699 гражданами Бурунди против 30 за весь предыдущий год. В Зимбабве число завербованных выросло с 65 до 530 человек. По данным украинских властей, к 1 октября контракты с российской армией подписали более 5400 граждан из 43 африканских стран.

При этом часть иностранцев попадает в российскую армию обманом, под видом трудоустройства. 29 октября Reuters сообщал, что 27 граждан Уганды, завербованных в российскую армию, погибли или пропали без вести на войне против Украины. Информация содержалась в письме посольства Уганды в Москве, направленном в МИД страны. Ранее The Insider выяснил, что сотни наемников из Африки и Латинской Америки проходили через пункт сбора в Саранске, откуда их отправляли на фронт.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В Ростовской области втрое увеличили выплаты иностранцам за контракт с российской армией — до 3 млн рублей»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  3. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. Смертономика. Как гибель людей стала экономической моделью России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте