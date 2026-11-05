В Ростовской области втрое увеличили выплаты иностранцам за контракт с российской армией — до 3 млн рублей

Власти Ростовской области втрое увеличили единовременную выплату за заключение контракта с российской армией для иностранцев, не имеющих гражданства стран СНГ, — с 1 млн до 3 млн рублей. Соответствующие изменения содержатся в постановлении регионального правительства № 895 от 3 ноября, опубликованном 5 ноября. На него обратил внимание The Insider.

Повышенная выплата будет действовать с 6 ноября по 31 декабря 2026 года. Она предназначена для иностранцев, заключивших на территории Ростовской области контракт с Минобороны сроком не менее одного года и прошедших отбор в региональном пункте отбора на военную службу. Для граждан России, стран СНГ и лиц без гражданства региональная выплата в размере 3 млн рублей действовала и раньше.

Ранее власти области установили разные размеры выплат в зависимости от гражданства контрактников. С 6 апреля 2026 года гражданам России, стран СНГ и лицам без гражданства полагались 3 млн рублей, тогда как большинству иностранцев из других государств — только 1 млн рублей. Теперь размер выплаты для этих категорий сравнялся.

Новое постановление также продлевает действие региональных выплат за заключение контрактов до конца 2026 года. Выплаты финансируются из бюджета Ростовской области и предоставляются однократно.

Россия в последние месяцы резко увеличила вербовку жителей африканских стран для участия в войне против Украины. Как писал Bloomberg, за первые 9 месяцев 2026 года российские военные заключили контракты с 699 гражданами Бурунди против 30 за весь предыдущий год. В Зимбабве число завербованных выросло с 65 до 530 человек. По данным украинских властей, к 1 октября контракты с российской армией подписали более 5400 граждан из 43 африканских стран.

При этом часть иностранцев попадает в российскую армию обманом, под видом трудоустройства. 29 октября Reuters сообщал, что 27 граждан Уганды, завербованных в российскую армию, погибли или пропали без вести на войне против Украины. Информация содержалась в письме посольства Уганды в Москве, направленном в МИД страны. Ранее The Insider выяснил, что сотни наемников из Африки и Латинской Америки проходили через пункт сбора в Саранске, откуда их отправляли на фронт.