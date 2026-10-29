Двадцать семь граждан Уганды, завербованных в российскую армию, погибли или пропали без вести на войне против Украины — Reuters

Двадцать семь граждан Уганды погибли или пропали без вести в ходе боевых действий в Украине, воюя в составе российской армии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо посольства Уганды в Москве, направленное в МИД африканской страны. Ранее The Insider сообщал, что Россия резко увеличила вербовку жителей стран Африки для участия в войне против Украины.

В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что посольству Уганды в Москве удалось достоверно подтвердить гибель 11 граждан своей страны. Еще 16 человек числятся предположительно погибшими: их местоположение установить не удалось, тела не были обнаружены, они не числятся среди военнопленных.

В посольстве отметили, что получили эту информацию от МИД России через официальное дипломатическое сообщение «вербальную ноту». Reuters подчеркивает, что представитель МИД Уганды подтвердил подлинность письма.

Ранее The Insider сообщал, что Россия резко увеличила вербовку жителей африканских стран для участия в войне против Украины, переключаясь на государства с более низкими доходами населения и более слабыми демократическими институтами. После попыток властей Кении и ЮАР пресечь вербовку Россия нарастила набор в Бурунди, Зимбабве, Сьерра-Леоне и других государствах. За девять месяцев 2026 года российские военные заключили контракты с 699 гражданами Бурунди против 30 за весь 2025 год. В Зимбабве число завербованных за те же периоды выросло с 65 до 530 человек.

По данным Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, к 1 октября 2026 года контракты с российской армией подписали 45,9 тысячи граждан иностранных государств и непризнанных территорий. Среди них 5,4 тысячи человек из 43 африканских стран — около 12% всех установленных иностранных контрактников. За первые девять месяцев 2026 года в российскую армию, по украинским данным, завербовали 16,2 тысячи иностранцев — больше, чем за весь 2025 год, когда их было 16 тысяч.