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Африканские страны обратились к Украине с просьбой вернуть своих граждан, воевавших на стороне России и попавших в плен

The Insider
Фото: Фокус

Фото: Фокус

Несколько африканских стран попросили Украину вернуть своих граждан, которые воевали на стороне России и попали в плен. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, с таким запросом обратились Кения, Ботсвана и Зимбабве. Как заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавади, Найроби требует признать удерживаемых в украинском плену африканцев «жертвами международной торговли людьми», а не военнопленными.

Как отмечает Bloomberg, правительство Кении ведет переговоры о возвращении пяти пленных. По словам Мадавади, президент страны Уильям Руто даже позвонил по этому поводу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Глава кенийского МИД настаивает, что речь идет о людях, которых нельзя считать военнопленными, поскольку их «завербовали под ложными обещаниями трудоустройства», а значит, их необходимо признать «жертвами международной торговли людьми». По его словам, самому молодому кенийцу, оказавшемуся в украинском плену, 23 года.

Помимо Кении, с просьбой вернуть своих граждан к Украине обратились власти Ботсваны и Зимбабве. Все три страны настаивают, что оказавшимся на фронте с российской стороны африканцам обещали работу на гражданских должностях, а затем обманным путем принудили их к военной службе.

По данным Bloomberg, в украинском плену без учета россиян и северокорейцев удерживается не менее 213 иностранцев, из которых 37 — африканцы. Агентство подчеркивает со ссылкой на украинскую статистику, что за все время полномасштабной войны Россия завербовала для участия в боевых действиях более 28 тысяч иностранцев из 135 стран, из которых более 5 тысяч уже погибли.

Издание The Kenyan Wall Street сообщило, что официально властями Кении зафиксировано 354 их гражданина, оказавшихся на войне России против Украины. Из них 84 человека погибли или пропали без вести, а 62 кенийца удалось вернуть. Однако местные правозащитники настаивают, что в реальности число завербованных на войну может быть в два с лишним раза больше. Общественникам удалось насчитать 841 кенийца, оказавшихся в зоне боевых действий.

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Публикация:«Африканские страны обратились к Украине с просьбой вернуть своих граждан, воевавших на стороне России и попавших в плен»

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