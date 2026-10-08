Южная Корея отозвала посла из Украины. В Сеуле сочли недостаточными извинения Киева за разглашение информации о северокорейских пленных

Южная Корея отзывает своего посла Пак Кичана из Украины. Об этом говорится на сайте МИД Республики Корея (РК). Как уточнило агентство Yonhap, такое решение было принято из-за скандала с разглашением президентом Украины Владимиром Зеленским информации о передаче Сеулу северокорейских пленных, воевавших на стороне России.

В сообщении южнокорейского МИД говорится:

«Правительство приняло решение отозвать посла из Украины на родину. Правительство рассчитывает на скорейшее урегулирование всех нерешенных вопросов между двумя странами и продолжит консультации с украинской стороной в этом направлении».

Местное агентство Yonhap отметило, что решение принято на фоне скандала вокруг разглашения информации о северокорейских военнопленных, переданных Украиной Южной Корее. Конфликт между странами возник после того, как украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 23 сентября, сообщил о передаче двух пленных из Северной Кореи, воевавших на стороне РФ, Сеулу.

Как писал The Insider, Южная Корея потребовала официальных извинений и объяснений от Украины. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что две страны договорились не разглашать информацию о северокорейских военнопленных, поскольку Сеул опасался за безопасность как самих переданных военных, так и за их родственников в КНДР. В Киеве заверили, что подобной договоренности между странами не было. Советник президента РК Сон Ги Хон заявил о подрыве доверия между правительствами двух стран и об «ущербе дружественным отношениям».

Агентство Yonhap 6 октября сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига в переписке со своим южнокорейским коллегой Чо Хеном принес извинения. При этом он подчеркнул:

«Однако уровень извинений не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры».

Сеул дал понять, что ожидал извинений от Зеленского.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 7 октября на брифинге для журналистов заявил, что Сибига не приносил извинений во время контактов с Чо Хеном. Он подчеркнул: украинский министр иностранных дел лишь сказал, «что ему жаль, что ситуация перешла в стадию обмена критическими комментариями». Он отметил:

«Думаю, вы уже ощущаете разницу между тем, что корейская сторона сказала, и тем, что реально звучало».

Он добавил: Киев хотел бы, чтобы «дипломатическая переписка оставалась конфиденциальной», однако «корейская сторона уже частично раскрыла ее содержание».