Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласовывала заранее с европейскими союзниками операцию, в ходе которой на военно-морской базе в Ливии был потоплен российский военный корабль. По его словам, он подтвердил это вечером 27 ноября в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Зеленский написал в Twitter (X):

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами».

Мелони раньше предупреждала Киев, что нельзя допустить, чтобы война с Россией перекинулась на Средиземное море.

Однако в канцелярии итальянского премьера, МИД и Минобороны Италии не сомневаются, что Зеленский говорил правду, когда утверждал, что партнеры знали об ударе, пишет La Repubblica. По данным газеты, Киев заранее предупредил тех союзников, которые помогали ему разведданными. Речь прежде всего о Великобритании, США тоже были в курсе, а насчет Франции у властей Италии остаются сомнения.

Источники издания утверждают, что Мелони «в ярости». В разговоре с Зеленским она напомнила, что при отчасти пророссийском парламенте ей трудно обеспечивать Украине полную поддержку, если Киев публично будет «подставлять ей подножку». Мелони также потребовала, чтобы Италию информировали наравне с другими союзниками. По данным газеты, Зеленский извинился перед ней в частном порядке и пообещал держать Рим в курсе. От подобных операций он при этом не отказался, а лишь пообещал координировать с партнерами «необходимые операции» в международных водах.

Кроме того, La Repubblica пишет, что на встрече министров иностранных дел НАТО в следующую среду Италия снова откажется закупать оружие для Украины по программе PURL.

В ноябре Украина объявила, что ее морские дроны потопили российский корабль «Меркурий» на военно-морской базе в Бенгази. Кроме того, у ливийского побережья они поразили российское грузовое судно, которое, по словам Киева, перевозило оружие.

Взрыв и пожар на «Меркурии» произошли утром 22 ноября, при атаке погибли граждане России и Ливии. Корабль, предположительно, перевозил оружие, боеприпасы и беспилотники.