OpenAI подала в суд в Калифорнии иск против Apple. Разработчик ChatGPT обвиняет её в краже коммерческой тайны и в попытках перекрыть ему доступ к поставщикам оборудования. Об этом пишет Financial Times. По версии OpenAI, Apple стремится «конкурировать нечестно любыми доступными способами».

OpenAI готовит линейку персональных устройств, которые, по её словам, могут «обойти Apple на территории, которую та считает своей». В мае прошлого года компания купила за $6,4 млрд студию io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Ещё два года назад компании были партнёрами и договорились об использовании ChatGPT в ПО iPhone.

В иске говорится, что Apple пользуется «размером и богатством», чтобы не допустить конкуренции, и угрожает поставщикам, которые могут работать над устройствами OpenAI. Производитель iPhone давно платит подрядчикам авансом и так закрепляет за собой мощности по ключевым комплектующим. Но теперь, как утверждает OpenAI, он «принуждает и запугивает» тех, кто сотрудничает с конкурентом. Кроме того, бывший сотрудник OpenAI, вернувшийся в Apple, якобы передал ей сведения о продуктовых планах и поставщиках компании.

OpenAI также утверждает, что Apple сама поощряла сотрудников хранить рабочие файлы на личных устройствах и в облачных аккаунтах, после увольнения эти файлы оставались у людей, и Apple обвиняла их в краже информации. В иске говорится:

«Apple расставила для сотрудников настоящую ловушку. Молодые таланты думали, что будут работать в Купертино, а оказывались в „Отеле Калифорния“».

В Apple назвали встречные требования OpenAI «прозрачной попыткой» отвлечь внимание от сути собственного иска. По нему OpenAI уже обязали прекратить использовать конфиденциальную информацию Apple.

В июле Apple подала иск против OpenAI в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Она обвинила OpenAI в краже разработок для собственного ИИ-гаджета. Ответчиками стали перешедшие в OpenAI бывшие сотрудники Apple Чан Лю и Танг Тан, а также компания Айва io Products. По версии Apple, Лю перед увольнением скачал десятки файлов о невыпущенных продуктах, а Тан передавал OpenAI сведения о поставщиках. В августе OpenAI отвергла обвинения и назвала иск попыткой помешать ей нанимать сотрудников Apple.