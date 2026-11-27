Министерство обороны Польши подписало соглашение с американской компанией Palantir о покупке программы Maven Smart System, сообщает Bloomberg. Эта система на основе искусственного интеллекта анализирует данные с поля боя и помогает военным принимать решения. Ее уже используют НАТО и армия США. По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, контракт заключен на пять лет, а его стоимость оценивается примерно в $300 млн.

Министр назвал сделку «исторической» и сказал, что все «ключи, серверы и информация» будут принадлежать только Польше. Выбор американского поставщика он объяснил так:

«Когда это возможно, мы выбираем польский продукт. Но если в Польше нет сопоставимых возможностей, мы выбираем лучшую систему в мире — единственную, которая обладает такими возможностями».

Гендиректор Palantir Алекс Карп пообещал «значительные инвестиции» в польскую оборонную экосистему. Компания будет нанимать в Польше сотрудников для глобальной разработки и обслуживания продуктов, а также искать там объекты для вложений.

Сделка идет вразрез со стремлением части европейских союзников меньше зависеть от американских технологий в обороне. В июне Франция объявила, что ее внутренняя разведка откажется от контракта с Palantir в пользу местного поставщика. В прошлом месяце польский омбудсмен попросил Минобороны объяснить, как оно оценивало риски для приватности и защиты данных. При этом Польша лидирует в Европе по темпам перевооружения. На прошлой неделе на ее территорию упали три российские ракеты, никто не пострадал. Кроме того, Варшава ведет переговоры с администрацией Трампа о постоянных военных базах США на польской территории.

Согласно докладу Международного института стратегических исследований (IISS), с февраля 2022 года Германия и Польша подвергались российским диверсиям чаще других европейских стран. За год число таких инцидентов в Европе выросло на 16%. Во время волны с сентября по декабрь 2025 года на Польшу пришлось 36% из 61 диверсии.