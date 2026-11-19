В Калифорнии по подозрению в шпионаже за одной из технологических компаний арестован россиянин Игорь Дью, сообщило Министерство юстиции США. Как пишет Би-би-си, целью слежки, вероятно, могли стать сотрудники компании Palantir, которая работает в том числе с Украиной.

Дью обвиняют в работе на иностранное правительство, преследовании и подделке документов. При себе у него нашли фальшивый американский паспорт на имя Hugo Landry Johns. Задержали его еще в октябре — он находится под стражей с момента первого слушания в суде, которое прошло 2 ноября. Сообщил о его аресте Минюст лишь накануне, 18 ноября.

Задержанный 25-летний Игорь Дью раньше носил фамилию Голоднюк. Он сменил ее в сентябре 2022 года, стало известно The Insider.