В Калифорнии по подозрению в шпионаже за одной из технологических компаний арестован россиянин Игорь Дью, сообщило Министерство юстиции США. Как пишет Би-би-си, целью слежки, вероятно, могли стать сотрудники компании Palantir, которая работает в том числе с Украиной.
Дью обвиняют в работе на иностранное правительство, преследовании и подделке документов. При себе у него нашли фальшивый американский паспорт на имя Hugo Landry Johns. Задержали его еще в октябре — он находится под стражей с момента первого слушания в суде, которое прошло 2 ноября. Сообщил о его аресте Минюст лишь накануне, 18 ноября.
Задержанный 25-летний Игорь Дью раньше носил фамилию Голоднюк. Он сменил ее в сентябре 2022 года, стало известно The Insider.
Дью родом с Камчатки. Места его работы за последние годы в России достаточно разнородны: фитнес-клубы, тату-салоны, транспортная сфера. В разговоре с Би-би-си его мать рассказала, что Игорь уехал с Камчатки год назад:
«Говорил, что поехал на работу, охранником, что у него все хорошо. Он не любил рассказывать ничего, парень взрослый. Захотел попутешествовать, заработать денег, потом приехать на Камчатку. <...> Он хороший парень, работящий. Спортсмен, много времени уделял спорту, выучился на юриста. Очень умный мальчик».
О его аресте в Калифорнии мать Игоря Дью узнала от журналистов.
По версии следствия, Дью нелегально въехал в США через Мексику летом этого года. Он занимался слежкой за сотрудниками одной из компаний Кремниевой долины в городе Пало-Альто. Он получал инструкции и финансовую помощь от неизвестных через Telegram. Утверждается, что завербовали его также через мессенджер. Вербовщики говорили Дью, что он работает для «Родины».
Например, Дью поручили регулярно посещать одну из кофеен Пало-Альто, где часто бывают сотрудники этой компании. Он должен был идентифицировать их, фотографировать их ноутбуки, а также через его личный ноутбук его вербовщики хотели попытаться получить удаленный доступ к компьютерам специалистов компании.
Хотя в пресс-релизе Минюста компания не называется, Би-би-си пишет, что речь идет о Palantir Technologies. Она занимается разработкой решений для анализа больших данных и корпоративного ИИ. Компания в том числе работает и с Украиной: например, в мае 2026-го Минобороны Украины говорило, что использует ее технологии для ударов вглубь России. По всей видимости, это и привлекло внимание российских спецслужб.
Есть в деле Игоря Дью и эпизоды преследования. Например, он примерно 48 км преследовал автомобиль одной из сотрудниц компании по дороге в Сан-Франциско. Он оставил погоню только после того, как она позвонила в 911 и направилась в полицейский участок.
В ходе обыска у Дью, прошедшего в октябре, полиция изъяла у него около $18 тысяч, документы и технику. У него также нашли блокнот, в котором были от руки написаны 10 адресов (часть из них совпала с адресами сотрудников Palantir) и подробные досье как минимум на трех сотрудников, содержащие личную информацию, имена членов семьи, сведения об образовании и опыте работы, а также оценку их сильных и слабых сторон.