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Американского военного арестовали в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России

The Insider
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В Великобритании арестовали военнослужащего армии США, который подозревается в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает Reuters со ссылкой на британскую полицию. Директор ФБР Кэш Пател заявил, что арест связан с «обвинениями в шпионаже, и это вызывает серьезнейшую обеспокоенность у Соединенных Штатов и наших союзников».

Имя подозреваемого не сообщается, известно лишь, что ему 41 год. Арест был произведен недалеко от города Глостер на западе Англии. В полиции заявили, что арест «не связан с какими-либо другими текущими расследованиями, проводимыми подразделениями по борьбе с терроризмом».

9 ноября США эвакуировали свои самолеты с британской военной базы Милденхолл (RAF Mildenhall) на востоке Англии. По меньшей мере 10 бортов перевели на авиабазы в Шотландии, Германии и Испании. Источники The Wall Street Journal сообщали, что это связано с угрозой со стороны Ирана. Reuters пишет, что с базы убрали бомбардировщики, которые ранее использовались для нанесения ударов по Ирану.

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Публикация:«Американского военного арестовали в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России»

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