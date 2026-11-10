США эвакуировали свои военные самолеты с авиабазы в Великобритании из-за угрозы со стороны Ирана — WSJ

Соединенные Штаты в этот понедельник, 9 ноября, эвакуировали свои самолеты с британской военной базы. Поводом стал рост угроз со стороны Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, речь идет о базе Королевских ВВС Милденхолл (RAF Mildenhall) на востоке Англии. В понедельник с нее эвакуировали по меньшей 10 американских самолетов-заправщиков, пишет CNN, — их отправили на авиабазы в Германии, Шотландии и Испании.

Точная причина угрозы для авиабазы и ее масштаб неизвестны, однако источники WSJ связывают ее с Ираном.

По данным издания War Zone, сейчас Милденхолл работает в условиях повышенного уровня угрозы безопасности. Тот же режим распространяется и на базу ВВС Лейкенхит (RAF Lakenheath), расположенную в том же районе. На обоих базируются не только британские силы, но и ВВС США.

Перемещение самолетов последовало за угрозами еще для одной авиабазы, также используемой Штатами, — базы Фэрфорд (RAF Fairford). Она использовалась американскими бомбардировщиками B-1 для нанесения ударов по Ирану. В конце сентября британская полиция задержала несколько мужчин, которых заподозрили в подготовке нападения на Фэрфорд. Позже стало известно, что им вменяют в вину сотрудничество с разведкой иностранного государства — Ираном.