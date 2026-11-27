Количество диверсий в Европе, которые связывают с деятельностью российских спецслужб, за 12 месяцев к сентябрю 2026 года выросло на 16%. Об этом говорится в новом докладе Международного института стратегических исследований (IISS). При этом число поджогов удвоилось, а инцидентов с применением взрывных устройств — почти утроилось. Главными целями диверсий России с 2022 года остаются Германия и Польша.

Как отмечается в докладе, общее количество разведывательной активности РФ в Европе сократилось, однако число диверсий, наоборот, выросло. Авторы исследования подчеркивают, что это может говорить о переходе от деятельности, связанной со сбором информации, непосредственно к атакам. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Германия и Польша чаще других европейских стран становились целями российских диверсий. В IISS отмечают, что, вероятно, эти два государства так и останутся главным фокусом спецслужб РФ, поскольку их транспортная, логистическая и промышленная инфраструктура играет ключевую роль в поставках Украине.

Авторы отчета выделяют три крупные волны российской гибридной активности в Европе:

с ноября 2024 года по март 2025-го было зарегистрировано 55 инцидентов, из которых 51% пришлось на Германию;

с сентября по декабрь 2025-го был зафиксирован 61 инцидент, из которых 36% произошли в Польше;

в августе–сентябре 2026 года случилось 25 инцидентов, из которых 24% пришлось на Польшу, 20% — на Германию и еще 20% — на страны Балтии.

Подчеркивается, что с октября 2025-го по сентябрь 2026 года 28% зарегистрированных инцидентов были направлены против военно-промышленного сектора, 22% — против транспортной инфраструктуры, а 7% — против энергетики.

При этом за 12 месяцев к сентябрю 2026-го число поджогов увеличилось с 7 до 14, а инцидентов с применением взрывных устройств — с 4 до 11. Доля поджогов в общем количестве зарегистрированных инцидентов выросла с 7 до 16%, а диверсий с применением взрывчатых веществ с 4 до 12%.

По оценке IISS, Кремль, вероятно, определяет приоритеты общей кампании, однако оставляет руководство операциями российской разведке. Авторы доклада выделяют три категории участников российских операций. Первую — и самую массовую — составляют неквалифицированные исполнители, которых вербуют через интернет. В эту группу входят зачастую преступники и представители социально уязвимых слоев общества. Некоторые из них порой даже не знают как о содержимом посылок, которые их, например, просят перевезти, так и о конечной цели задания. Вторую категорию составляют «частично подготовленные исполнители», а третью — сотрудники российских спецслужб, которых отправляют на приоритетные операции, требующие высокой подготовки.

В докладе IISS говорится, что развязанная Россией против Европы «неконвенциональная война» пока не достигла своей стратегической цели: диверсии не привели к существенному сокращению военной помощи Украине или отказу европейских правительств от поддержки Киева. Напротив, государства Европы запустили программы перевооружений, а их оборонные расходы в 2025 году выросли на 12,6%, что повторяет темпы роста годом ранее. Тем не менее, отмечают авторы исследования, пока странам Европы не удалось обеспечить устойчивое сдерживание России и сделать диверсии менее привлекательным для Кремля инструментом политики.