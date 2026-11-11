Глава военной ИИ-компании Palantir Алекс Карп, получавший миллиардные госконтракты от Трампа, теперь поддерживает демократов

Гендиректор и сооснователь американской компании Palantir Алекс Карп заявил, что может поддержать кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. В интервью Politico он несколько раз назвал свои взгляды «прогрессивными» и признал, что за 2026 год демократы «абсолютно» исправились и вернули себе его поддержку. Прежде Карп называл Демпартию «совершенно безответственной».

Карп сказал:

«Я всю жизнь был демократом и вырос в крайне левой среде. Я знаю о прогрессивизме больше, чем почти кто угодно на планете, и абсолютно уверен, что все продукты Palantir по сути прогрессивные».

При второй администрации Трампа компания получила федеральные контракты на миллиарды долларов, а сам Карп жертвовал на бальный зал Белого дома и в пользу MAGA Inc. Теперь он называет поражение республиканцев «референдумом» об «экономической справедливости» и уверяет, что жертвует обеим партиям поровну.

Карп также признал, что Трамп перегнул палку с иммиграционной политикой, хотя ее обеспечивала в том числе и система Palantir Immigration OS по контракту на $30 млн. По словам главы компании, он рад, что президент и сам публично сказал то, что Карп «говорил в частных беседах». Обсуждать министра обороны Пита Хегсета Карп отказался по совету экс-сенатора от Монтаны Джона Тестера, которого Palantir наняла советником перед возможными расследованиями в Конгрессе.

Карп пообещал голосовать за «самого компетентного лидера», если тот не состоит в организации «Демократические социалисты Америки». Ее членов он обвинил в «газлайтинге евреев» и «сегрегации чернокожих» (отец Карпа — еврей, а мать — афроамериканка). По мнению Карпа, у демократов есть преимущество, поскольку многие республиканцы верят, что капитализм решает все проблемы, а сейчас это «точно не так».

Демократы победили на промежуточных выборах 3 ноября и взяли под контроль обе палаты Конгресса. По данным американских СМИ, в Сенате партия получила как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей — более 225 мандатов. Демократам удалось выиграть даже в Техасе и Канзасе, где десятилетиями побеждали республиканцы.