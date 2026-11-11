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Палата представителей заблокировала импичмент Хегсету. Трамп обвинил демократов, хотя инициативу внес республиканец

The Insider
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Палата представителей Конгресса США фактически заблокировала попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. За передачу резолюции в юридический комитет проголосовали 211 конгрессменов, против — 204. Президент Дональд Трамп назвал результат оправданием министра и обвинил демократов в злоупотреблении властью, хотя автором инициативы выступил республиканец Томас Масси.

Согласно официальному протоколу, изученному The Insider, передачу резолюции в комитет поддержали 210 республиканцев и один независимый конгрессмен. Против выступили 203 демократа и сам Масси. Еще 18 законодателей не участвовали в голосовании (11 демократов и 7 республиканцев). Палата представителей не рассматривала обвинения по существу и не принимала решения об оправдании Хегсета. Резолюцию направили в комитет, который контролируют республиканцы, что практически исключает ее дальнейшее рассмотрение до окончания полномочий нынешнего состава Конгресса.

«Попытка демократов объявить импичмент министру войны Питу Хегсету с треском провалилась!» — написал Трамп в Truth Social. По словам президента, военные успехи США в Иране и Венесуэле, а также рекордные показатели набора в армию привели к «оправданию великого американского патриота». Самого Масси Трамп назвал полным неудачником, а демократов обвинил в использовании государственной власти против политических противников и призвал остановить их.

При этом в официальном заявлении Белого дома, опубликованном перед голосованием, автором резолюции прямо назван республиканец Масси. Администрация Трампа охарактеризовала инициативу как политически мотивированную попытку подорвать национальную безопасность и призвала конгрессменов поддержать именно передачу документа в комитет.

Масси представил восемь пунктов обвинения против Хегсета. Три из них касаются войны против Ирана, которую, по мнению конгрессмена, министр вел без необходимого разрешения Конгресса и продолжал вопреки законодательным ограничениям. Еще один пункт посвящен несоблюдению законов о защите гражданского населения во время военных операций.

Остальные обвинения связаны с ударами американских военных по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском бассейне и Тихом океане, операцией по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле, ударами по Йемену и предполагаемым преследованием сенатора-демократа Марка Келли. В частности, Масси утверждает, что в результате ударов по судам погибли не менее 243 человек, а применение силы против подозреваемых без судебного разбирательства было незаконным.

Хегсет отверг обвинения. На пресс-конференции 10 ноября он назвал попытку импичмента фарсом. По утверждению министра, все перечисленные в резолюции военные операции были законными, проводились по приказу президента, а Конгресс получал необходимые уведомления. Хегсет подчеркнул, что готов повторить каждую из этих операций.

Ранее The Insider писал, что Хегсет провел первую за полгода пресс-конференцию на фоне угрозы импичмента и назвал инициативу Масси атакой непосредственно на Трампа. Попытка импичмента последовала за поражением республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, которое перейдет к ним в январе 2027 года. После начала работы нового состава законодатели смогут вновь поднять вопрос о Хегсете. Для объявления импичмента потребуется простое большинство в Палате представителей, однако для отстранения министра от должности понадобится решение двух третей Сената.

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Публикация:«Палата представителей заблокировала импичмент Хегсету. Трамп обвинил демократов, хотя инициативу внес республиканец»

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