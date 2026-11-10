Глава Пентагона Хегсет провел первую пресс-конференцию за полгода и назвал попытки объявить ему импичмент атакой на Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет 10 ноября провел первую с мая пресс-конференцию и попытался на ней оправдаться за политику Вашингтона, которая может привести к его импичменту. Об этом сообщает издание Politico. Накануне республиканец Томас Масси внес в Палату представителей Конгресса США проект резолюции об импичменте главе Пентагона.

На пресс-конференции, которых, как отмечает MS NOW, Хегсет не давал с мая 2026 года, глава Пентагона сосредоточился на защите внешней политики администрации, ряд эпизодов которой привел к внесению в Палату представителей Конгресса США резолюции об импичменте министру обороны. Хегсет сразу назвал попытку объявить ему импичмент «фарсом» и заверил, что считает подобные шаги конгрессменов атакой на президента Дональда Трампа, а не на него самого.

Хегсет решил провести пресс-конференцию на следующий же день после того, как член Палаты представителей республиканец из штата Кентукки Томас Масси представил восемь пунктов обвинения для запуска процедуры импичмента главы Пентагона. Среди прочего Масси обвинил Хегсета в развязывании войны с Ираном, убийстве гражданских в Карибском море под предлогом борьбы с наркоторговлей и похищении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В ходе выступления Хегсет несколько раз заявил, что проект резолюции об импичменте — это обвинение в совершении преступлений американских военнослужащих. Он отметил:

«Их служба не была преступлением. Эти люди — герои, и ни один политик в Вашингтоне не посмеет утверждать обратное».

При этом, как отмечает Politico, нигде в резолюции не говорится об обвинениях в адрес военных, а весь проект сосредоточен именно на Хегсете.

Глава Пентагона заверил, что атаки на гражданские лодки в Карибском море были законными, как и операция по захвату Мадуро, и война с Ираном. Он назвал республиканца Масси «неудачником» и подчеркнул, что ему грозит «импичмент за успехи» во главе Пентагона.

Трамп поддержал министра обороны и написал на странице в своей соцсети Truth Social:

«Пит Хегсет заслуживает оценки 5 С ПЛЮСОМ, ПЛЮСОМ,ПЛЮСОМ за свою защиту от недовольного, озлобленного, потерпевшего поражение бывшего конгрессмена Томаса Масси — ПОЛНОГО ЛУЗЕРА!»

На промежуточных выборах, состоявшихся 3 ноября, с большим преимуществом победила Демократическая партия, сумев взять большинство и в Палате представителей и в Сенате США. После этого республиканцы начали искать виновников поражения. В частности вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс из-за войны с Ираном, и признал, что ее противники были правы.

Как сообщает The Associated Press, голосование по вопросу начала процедуры импичмента главе Пентагона должно состояться в Палате представителей уже 10 ноября.