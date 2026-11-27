Конгресс Аргентины окончательно утвердил новый устав Центрального банка, подготовленный президентом Хавьером Милеем. Для либертарианского экономиста, который в предвыборной кампании обещал упразднить ЦБ, голосование стало символической победой, отмечает Bloomberg. Закон фактически запрещает регулятору финансировать государственные расходы.

За законопроект в нижней палате проголосовал 141 депутат, против не выступил никто, 99 воздержались. Впервые депутаты одобрили документ в августе, а Сенат принял его с поправками лишь в сентябре. Сенаторы, в частности, упростили отставку и назначение руководства ЦБ — для этого хватит простого большинства в верхней палате, 37 голосов, а не двух третей в обеих палатах, как хотел Милей. Вернуть исходную редакцию не удалось, поскольку нужного большинства в две трети не набралось.

До 2012 года устав обязывал ЦБ прежде всего сохранять стоимость песо. Затем президент Кристина Киршнер добавила к этой задаче новые — поддержание денежной и финансовой стабильности, занятости, а также экономическое развитие с социальной справедливостью. В результате банку стало проще печатать деньги для финансирования госрасходов. Эмиссия годами покрывала дефицит бюджета, провоцировала валютные кризисы и к избранию Милея разогнала инфляцию до трехзначных цифр.

Придя к власти в декабре 2023 года, Милей устранил дефицит за счет глубокого сокращения расходов и ограничил эмиссию решениями исполнительной власти. Теперь эти ограничения закреплены законом, и будущим правительствам будет сложнее использовать ЦБ для покрытия расходов. Сейчас депутаты обсуждают бюджет на 2027 год, а Сенат — избирательную реформу, которая приостановит праймериз в следующем году и даст Милею больше времени до того, как он предстанет перед избирателями в борьбе за переизбрание.

На промежуточных парламентских выборах в октябре 2025 года партия Милея «Свобода наступает» набрала 41% голосов и увеличила число мест в Палате депутатов с 37 до 101, а в Сенате — с 6 до 20, однако абсолютного большинства не получила.