Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о санкциях против нефтяных компаний, работающих у Фолклендских островов

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что введёт санкции против нефтяных компаний, которые ведут разведку у берегов спорных Фолклендских островов — Аргентина называет их Мальвинскими. В телеобращении к нации Милей заявил, что «ветер перемен» дует в пользу аргентинской позиции, и связал это с намёками Вашингтона на пересмотр нейтралитета США по вопросу принадлежности архипелага, передает Би-би-си. По словам Милея, месторождение Sea Lion, где британская и израильская компании готовятся начать добычу, представляет собой «явную и непосредственную угрозу».

Речь идёт о проекте на шельфе 210 км от островов, где, по оценкам, залегает около 1,7 млрд баррелей нефти. Добычу там в течение ближайших двух лет должны начать британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum. Последняя уже строит на островах причал, вертолётную площадку и жильё для рабочих. Милей анонсировал законопроект о санкциях против компаний, участвующих в разработке месторождения, отметив, что аргентинское законодательство уже позволяет ограничивать деятельность таких фирм. Помимо этого, он объявил о планах строительства военно-морской базы в Огненной Земле.

В Лондоне на заявление Милея отреагировала резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит. Там подчеркнули: право жителей Фолклендов на самоопределение включает и право распоряжаться собственными природными ресурсами, а позиция Британии по островам «неизменна» — они остаются заморской территорией Соединённого Королевства до тех пор, пока сами островитяне этого хотят. В офисе премьера добавили, что Аргентина не впервые прибегает к экономическим угрозам в адрес островитян.

Спор о принадлежности архипелага в юго-западной Атлантике тянется почти два столетия: Британия установила контроль над островами в 1830-х годах, а Аргентина, получившая независимость от Испании в 1816 году, так и не признала британский суверенитет, пишет The New York Times. В 1982 году Буэнос-Айрес попытался захватить острова силой, что обернулось 74-дневной войной и гибелью почти 650 аргентинских военных, Британия тогда удержала контроль. На фоне охлаждения отношений Вашингтона и Лондона из-за войны против Ирана президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что пересматривает позицию США по Фолклендам, а в интервью телеканалу GB News уклонился от прямого ответа на вопрос, придут ли Штаты на помощь Британии в случае территориального конфликта с Аргентиной.

Как отмечает NYT, для самого Милея эскалация вокруг островов имеет и внутриполитическое измерение: его рейтинг опустился примерно до 34%, а до президентских выборов остался год, на которых ему может бросить вызов бывшая вице-президент Виктория Вильяруэль, критикующая его дипломатические усилия по Мальвинам. Издание напоминает, что тема островов остаётся болезненной для аргентинской идентичности — этим летом на чемпионате мира футболисты сборной Аргентины после победы над Англией развернули баннер с надписью о принадлежности Мальвин Аргентине, что повлекло дисциплинарное разбирательство со стороны ФИФА.