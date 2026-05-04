Милею пришлось восстановить доступ журналистов в резиденцию президента Аргентины спустя почти две недели после запрета

Фото: Irina Werning for TIME

Президент Аргентины Хавьер Милей восстановил аккредитацию журналистов в правительственной резиденции Casa Rosada более чем через неделю после того, как репортерам запретили туда входить, сообщает Associated Press. 23 апреля пресс-секретарь президента объявил о закрытии пресс-центра, которым пользовались журналисты на протяжении нескольких десятилетий.

Официальным поводом для запрета стало обвинение в шпионаже против телеканала Todo Noticias. Его сотрудники сняли внутренние помещения резиденции с помощью «умных очков» без, по версии властей, соответствующего разрешения. Сам канал настаивает на том, что получил официальное согласие на съемку, а отснятые коридоры и залы давно известны публике.

Запрет вызвал волну критики — от деловых объединений и католической церкви до политиков самых разных взглядов. После этого глава кабинета Мануэль Адорни объявил об отмене ограничений, однако предупредил, что правила аккредитации будут пересмотрены с учетом «соображений безопасности».

Почти каждый день Милей публикует в соцсетях лозунг «Мы недостаточно ненавидим журналистов». Когда репортеры задавали ему вопросы о скандале с незаконным обогащением Адорни, президент прокричал им: «Вы сами и есть коррупционеры». В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» Аргентина за год опустилась с 66-го на 98-е место — один из крупнейших спадов в Южной Америке.

Ранее президент требовал уволить и арестовать сотрудников крупнейших изданий страны — в том числе тех, кто поддерживали его на выборах 2023 года. Министр экономики Капуто заявил, что «политическая журналистика как профессия должна исчезнуть».

