Аэрокосмической и оборонной промышленности США всё труднее находить рабочих и производственные ресурсы. Причина — в буме строительства дата-центров для искусственного интеллекта, который ещё больше нагружает и без того находящуюся не в лучшем состоянии промышленную базу страны, пишет Financial Times. Отрасль оказалась в невыгодном конкурентном положении, считает глава Ассоциации аэрокосмической промышленности США (AIA) Эрик Фэннинг.

Фэннинг сказал:

«Гиперскейлинг [сферы ИИ] высасывает из комнаты весь кислород — будь то рабочая сила, земля, энергия или растущие цены на поставки».

По его словам, у технологических компаний «бездонная бочка денег», а отрасль и без того под давлением из-за роста авиаперевозок и военных расходов.

У Boeing рекордный портфель невыполненных заказов на гражданские самолеты, в нем более 6300 машин. Ведущие оборонные компании США не успевают нарастить выпуск боеприпасов, которого Пентагон требует на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. В прошлом месяце глава Boeing Келли Ортберг признал, что план восстановления компании отстает от графика как минимум на год. Среди причин он назвал рост издержек, проблемы с производством крыльев и сбои в цепочках поставок.

В 2025 году выручка аэрокосмической и оборонной отрасли США составила почти $1 трлн. Но производит она мало, поэтому ее закупочные возможности невелики, отметил Фэннинг. В пример он привел память для компьютеров. Из-за спроса со стороны ИИ она резко подорожала, а производители переводят мощности с устаревших чипов, на которых работает военная и авиационная техника, на передовые разработки.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал обложить «огромным налогом» американские компании, которые строят дата-центры за рубежом. По его словам, эта мера поможет США конкурировать с Китаем в сфере ИИ.