Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании, которые строят центры обработки данных (дата-центры) за пределами страны, будут облагаться «огромным налогом». По его словам, эта мера должна помочь США конкурировать с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не позволим нашим компаниям строить центры обработки данных за пределами нашей страны», — заявил Трамп 20 ноября на пресс-конференции в Белом доме после поездки в Азию.

Президент не уточнил, каким будет размер налога, когда его введут и какие именно компании он затронет.

Дата-центры обеспечивают вычислительные мощности, необходимые для обучения и работы систем искусственного интеллекта. Несколько крупных американских компаний, в том числе Equinix и Digital Realty, строят и эксплуатируют такие объекты за рубежом. Размещение дата-центров ближе к пользователям позволяет сократить задержки при обработке информации и расходы на передачу больших объемов данных.

Трамп активно поддерживает строительство дата-центров в США. Однако в разных регионах страны такие проекты вызывают протесты местных жителей из-за высокого потребления электроэнергии, возможного роста коммунальных платежей и нагрузки на инфраструктуру.

Заявление Трампа прозвучало на фоне ужесточения американских ограничений на экспорт технологий искусственного интеллекта. Ранее на этой неделе Министерство торговли США предприняло шаги по ограничению поставок передовых ИИ-чипов в несколько стран Юго-Восточной Азии, чтобы предотвратить их попадание в Китай.

США уже запрещают прямые поставки Китаю наиболее современных ИИ-чипов. Однако китайские компании продолжают получать доступ к таким технологиям, арендуя вычислительные мощности в дата-центрах стран, которым разрешено закупать американские чипы.