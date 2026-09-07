Автомобильный завод в Германии впервые переоборудуют в оборонное предприятие. В проект вложились израильские инвесторы

Завод Volkswagen в нижнесаксонском Оснабрюке будет перепрофилирован в оборонное предприятие. Об этом сообщила газета Die Zeit, отмечая, что перевод автомобильного завода в оборонное производство происходит впервые в современной Германии. Деньги в переоборудование вложит израильская инвестиционная компания Aurelius, а ключевым партнером по производству вооружений станет израильская компания Rafael Advanced Defense Systems, известная выпуском системы ПВО «Железный купол». Ранее, как отмечало агентство Bloomberg, подобную сделку блокировал суверенный фонд Катара, которому принадлежат 17% голосующих акций в Volkswagen Group.

В Volkswagen Group подчеркивают, что продажа завода завода в Оснабрюке Aurelius позволит обеспечить рабочие места 1400 из 1800 сотрудников, а значит, сохранить три четверти персонала. По данным Die Zeit, первый масштабный проект нового предприятия предполагает сотрудничество с израильской Rafael, известной производством системы «Железный купол». По словам гендиректора Rafael Йоава Тургемана, стороны намерены установить долгосрочное партнерство с целью обеспечить полный цикл производства технологий в Германии для защиты Германии и Европы. Ожидается, что речь пойдет о производстве компонентов для систем ПВО.

Заключенное соглашение позволяет заняться распределением будущих обязанностей, формированием экономической и организационной структуры и перепрофилированием завода. Окончательно сделку еще должны одобрить совет директоров Volkswagen и регулирующие органы.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что суверенный фонд Катара, которому принадлежит и 17% голосующих акций Volkswagen Group, заблокировал создание совместного предприятия с компанией Rafael в Оснабрюке. Обойти вето катарских инвесторов удалось благодаря схеме, согласно которой основным акционером наряду с Aurelius станет правительство Нижней Саксонии. Это позволяет избежать прямого партнерства между Volkswagen и Rafael.

Завод в Оснабрюке раньше принадлежал производителю автомобильных кузовов Karmann. На нем с 1949 года, например, выпускался культовый кабриолет «Жук». В 2009 году компания обанкротилась, и Volkswagen выкупил завод.

Ранее наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрил масштабный план трансформации компании, который предусматривает сокращение штата сотрудников на 50 тысяч. Отмечалось, что под угрозой закрытия оказались четыре завода компании — в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. Компания призналась, что не может гарантировать загрузку мощностей этих предприятий в период с 2031-го по 2034 год и изучает альтернативные варианты использования заводов.