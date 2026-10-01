«Причины низких темпов перевооружения ЕС — недостаток конкуренции на оборонном рынке и медленное размещение крупных заказов» — аналитик

В мае 2025 года Европейская комиссия представила документ «План перевооружения Европы „Готовность 2030“». Как говорилось в нем, план подразумевает «пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия, военной техники, а также поставки их Украине и разработку масштабных общеевропейских проектов», поддержку европейской военной промышленности и наращивание производственных мощностей. В конце сентября текущего года Европейское оборонное агентство (European Defence Agency) подготовило доклад с оценкой процесса перевооружения. Авторы документа пришли к выводу, что нынешние темпы не позволят обеспечить оборонную готовность к 2030 году.

Как рассказал в беседе с The Insider профессор Брюссельской школы экономики и менеджмента Solvay, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф, одной из проблем, мешающих планам ЕС по перевооружению, стало отсутствие рыночной конкуренции в отдельных областях.