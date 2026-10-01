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«Причины низких темпов перевооружения ЕС — недостаток конкуренции на оборонном рынке и медленное размещение крупных заказов» — аналитик

The Insider
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В мае 2025 года Европейская комиссия представила документ «План перевооружения Европы „Готовность 2030“». Как говорилось в нем, план подразумевает «пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия, военной техники, а также поставки их Украине и разработку масштабных общеевропейских проектов», поддержку европейской военной промышленности и наращивание производственных мощностей. В конце сентября текущего года Европейское оборонное агентство (European Defence Agency) подготовило доклад с оценкой процесса перевооружения. Авторы документа пришли к выводу, что нынешние темпы не позволят обеспечить оборонную готовность к 2030 году.

Как рассказал в беседе с The Insider профессор Брюссельской школы экономики и менеджмента Solvay, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф, одной из проблем, мешающих планам ЕС по перевооружению, стало отсутствие рыночной конкуренции в отдельных областях.

«Основными причинами относительно медленного наращивания некоторых производственных мощностей стали, во-первых, сравнительно медленный рост объемов крупных заказов и, во-вторых, ограниченная конкуренция на европейских рынках продукции военного назначения.

В тех сегментах, где заказы поступили на раннем этапе, а производством занимаются сразу несколько компаний (например, в сфере выпуска артиллерийских снарядов), темпы наращивания производства, напротив, были весьма высокими. На других рынках, где конкуренция слаба, поскольку правительства отдают предпочтение „национальным чемпионам“, рост производства был более сдержанным — зачастую дополнительным фактором выступало медленное наполнение портфеля заказов.

Наконец, третьим важным фактором, препятствующим достаточному увеличению объемов выпуска, является неопределенность в отношении будущих заказов».

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Публикация:««Причины низких темпов перевооружения ЕС — недостаток конкуренции на оборонном рынке и медленное размещение крупных заказов» — аналитик»

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