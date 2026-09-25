Евросоюз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году быть готовым к обороне от России — доклад

Перевооружение Европейского союза идет недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году подготовиться к обороне от России. Такой вывод содержится в докладе Европейского оборонного агентства (European Defence Agency), подготовленном для лидеров стран блока. Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с документом.

В докладе говорится, что планы перевооружения, которым следуют государства ЕС, «по-видимому, не позволяют» устранить пробелы в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, боеспособность сухопутных частей и военно-морских сил, запасы боеприпасов и БПЛА.

«Для решения проблем, связанных с нестабильной и ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности и угрозой российской агрессии, необходимо действовать более решительно и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы обеспечить оборонную готовность к 2030 году», — пишут авторы доклада.

Документ был подготовлен по поручению лидеров 27 стран ЕС для оценки хода работ по укреплению обороноспособности Европы. Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны европейских государств встретятся в Брюсселе для обсуждения доклада Европейского оборонного агентства, после чего документ будет представлен лидерам стран блока.

19 марта 2025 года Европейская комиссия и верховный представитель ЕС Кая Каллас представили документ «Белая книга по европейской обороне и План перевооружения Европы „Готовность 2030“». Как говорилось в заявлении Евросоюза, «книга» «представляет собой предложения по совместной работе, а пакет перевооружения подкрепляет их финансовыми возможностями».