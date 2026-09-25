Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.91

EUR

96.89

OIL

106.24

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

95

 

 

 

 

 

Новости

Евросоюз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году быть готовым к обороне от России — доклад

The Insider
Иллюстрация к материалу

Перевооружение Европейского союза идет недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году подготовиться к обороне от России. Такой вывод содержится в докладе Европейского оборонного агентства (European Defence Agency), подготовленном для лидеров стран блока. Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с документом.

В докладе говорится, что планы перевооружения, которым следуют государства ЕС, «по-видимому, не позволяют» устранить пробелы в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, боеспособность сухопутных частей и военно-морских сил, запасы боеприпасов и БПЛА.

«Для решения проблем, связанных с нестабильной и ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности и угрозой российской агрессии, необходимо действовать более решительно и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы обеспечить оборонную готовность к 2030 году», — пишут авторы доклада.

Документ был подготовлен по поручению лидеров 27 стран ЕС для оценки хода работ по укреплению обороноспособности Европы. Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны европейских государств встретятся в Брюсселе для обсуждения доклада Европейского оборонного агентства, после чего документ будет представлен лидерам стран блока.

19 марта 2025 года Европейская комиссия и верховный представитель ЕС Кая Каллас представили документ «Белая книга по европейской обороне и План перевооружения Европы „Готовность 2030“». Как говорилось в заявлении Евросоюза, «книга» «представляет собой предложения по совместной работе, а пакет перевооружения подкрепляет их финансовыми возможностями».

«Мы выявили пробелы в потенциале стран ЕС и, в соответствии с приоритетами потенциала НАТО, выдвинули идеи сотрудничества для их устранения. Это подразумевает пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия, военной техники, а также поставки их Украине и разработку масштабных общеевропейских проектов.

Мы можем поддерживать свои страны, объединяя спрос и унифицируя требования. Мы можем поддерживать европейскую промышленность, наращивать производственные мощности и поддерживать страны ЕС в тех задачах, с которыми они не могут справиться в одиночку в силу дороговизны или сложности».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Евросоюз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году быть готовым к обороне от России — доклад»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте