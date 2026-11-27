Польская полиция задержала шесть человек, среди них одного несовершеннолетнего, по делу об осквернении трех памятников в Варшаве. Следствие считает, что подозреваемые могли действовать в составе организованной группы в интересах российской разведки. Дело ведет 8-й отдел по военным делам Окружной прокуратуры Варшавы.

В ночь на 14 ноября на Памятнике Армии Войска Польского, Памятнике жертвам геноцида на Волыни и Памятнике героям Варшавского гетто появились красные надписи «Слава УПА». На памятники также наклеили QR-коды, которые вели на материалы об Украинской повстанческой армии. Исполнителям, по данным следствия, обещали в сумме 1000 злотых, а задания передавали через мессенджер. Кроме того, искали людей, чтобы за $1000 нанести такие же надписи на волынские памятники во Вроцлаве.

На исполнителей вышли полицейские, которые расследовали мошенничество с подменой личности. 32-летнего гражданина Польши обвинили в работе на иностранную разведку, надругательстве над памятником и мошенничестве и арестовали на три месяца. 16-летнего украинца по решению суда на три месяца поместили в воспитательный центр. Еще одного украинца, 30-летнего, арестовали только по делу о мошенничестве.

По одному из номеров заказчика полиция вышла на 24-летнего украинца в Новом Сонче и задержала его вместе с 19-летним братом. Во Вроцлаве задержали 31-летнего гражданина Украины, у которого нашли электронику, банковские карты и наркотики. Старшим обвиняемым вменили участие в ОПГ, работу на иностранную разведку и надругательство над памятником, однако суд не стал применять к ним меру пресечения. После этого их депортировали. Младшего брата отпустили под надзор полиции.

10 ноября министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил о задержании в Минске-Мазовецком двух украинцев — 24 и 25 лет. Их подозревают в шпионаже и диверсиях по заданию российских спецслужб. По словам Семоняка, они фотографировали военные объекты.